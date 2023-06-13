Аптеки поставили вопрос ценой

Аптеки предупреждают о подорожании лекарств на 20%. Речь о препаратах, которые не входят в список жизненно важных. В Ассоциации независимых аптек говорят, что цены придется повысить, если депутаты примут новый законопроект о регулировании рынка. В документе предлагается ограничить так называемые маркетинговые бонусы. Это деньги, которые сети получают от производителей за продвижение их продукции. Законодатели хотят запретить аптекам брать больше 5% от стоимости поставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

При этом именно за счет бонусов бизнес становится рентабельным, говорит директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова: «Этот рынок достаточно зарегулированный. И вносить какие-то предложения не совсем правильно в той ситуации, когда мы боремся за рентабельность, за ценовую доступность. Инициатором таких взаимоотношений, маркетинговых контрактов являются сами производители.

Если они не потратят деньги на аптечное продвижение, то они потратят их на что-то другое. Но никогда в жизни цена не станет ниже. Средства, которые приходят аптекам в виде бонусов, они направляют на обучение персонала, какие-то акции, маркетинговые услуги. И это позволяет им работать, причем порой ниже рентабельности.

В случае принятия закона аптекам за счет чего-то надо будет наращивать бюджет, то есть наценка увеличится на препараты из списка ЖНВЛП, на косметику, на БАДы. У нас достаточно остро сейчас стоят некоторые вопросы на лекарственном рынке — давайте вместе их решать, а не выдумывать что-то новое».

В пояснении к законопроекту говорится, что маркетинговые акции отвлекают фармацевтов от работы и вынуждают навязывать покупателям ненужные препараты. Авторы документа также упоминают, что ограничения на размер бонусов действуют в продовольственной торговле. Логика депутатов понятна, признает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Но, по его словам, повышения цен в таком случае не избежать:

«Видимо, есть представление, что за счет этих бонусов усложняется путь новых продуктов на рынке, в том числе отдельных компаний, которые не могут себе позволить подобные платежи. Возможно, есть какие-то соображения инфраструктурного порядка, поскольку за счет получения прибыли от маркетинговых бюджетов организации имеют возможность развиваться.

Опять же, крупные аптечные сети, которые получают такие средства, чувствуют себя более уверенно, чем неорганизованная розница. Вопрос целеполагания открытый, а вот вопрос конечного эффекта, который последует за таким ограничением, вполне понятен.

Маркетинговые бонусы — это, по сути, платежи, которые, как правило, крупные фармкомпании выплачивают рознице в счет оказания определенных услуг, каких-то информационных, по продвижению.

Зарабатывают достаточно много — есть примеры, когда за счет маркетинговых бюджетов формируется 50–60% прибыли розничных компаний.

Такие показатели в основном у крупной розницы. У организаций рангом поменьше не такие бюджеты в этом отношении. В любом случае это достаточно серьезная доля в структуре прибыльности, и способ компенсировать выпадение доходов — повышение цены».

Похожий законопроект три года назад вносили депутаты из «Единой России». Он дошел до второго чтения, но дальше не продвинулся.

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Илья Сизов