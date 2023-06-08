Лекарства ушли с высокой базы

Окончание пандемии и периода ажиотажного спроса обернулось снижением продаж крупнейших фармдистрибуторов. Точкой роста для игроков остались госпрограммы, в частности, по закупке орфанных и сердечно-сосудистых препаратов. Несмотря на пессимистичное начало года, аналитики рассчитывают на увеличение по итогам всего 2023 года оборота фармрынка за счет возможной стабилизации доходов населения и стремления потребителей переходить на более дорогие лекарства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Общий объем продаж десяти крупнейших фармдистрибуторов за первый квартал 2023 года сократился на 11,2% год к году, подсчитали в IQVIA. Аналитики не раскрывают объем продаж в денежном выражении, но поясняют, что на долю этих игроков приходится 69,7% всего рынка. По оценкам DSM Group, совокупный объем рынка в первом квартале составил 663 млрд руб., сократившись на 12% год к году. В AlphaRM отмечают снижение на 6%, до 559 млрд руб.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк называет одним из основных факторов общего падения оборота фармрынка в денежном выражении в январе—марте этого года рекордные показатели прошлого года. Тогда рост обеспечивали как ажиотажный спрос марта, так и сохранявшаяся борьба с COVID-19, поясняет эксперт.

Но динамика крупнейших дистрибуторов разноплановая. Лидером падения, по данным IQVIA, в первом квартале стал «Р-Фарм», валовые продажи которого год к году сократились на 43,7%. В компании на вопросы “Ъ” оперативно не ответили. Господин Шуляк предполагает, что продажи у компании могли сократиться, потому что ранее она поставляла в больших объемах препараты от COVID-19. В то же время валовые продажи увеличились у «Фармимэкса» (на 40,3% год к году) и «Ирвина» (на 22,6%). «Ирвин» в первом квартале нарастил объемы выигранных аукционов по госзакупкам лекарств, поясняет гендиректор компании Михаил Степанов. По его словам, дистрибутор продолжит фокусироваться на поставках по федеральным программам борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией, орфанных препаратов.

«Ирвин» и «Фармимэкс» — крупные поставщики фонда «Круга добра», продолжающего закупать дорогостоящие препараты от спинально-мышечной атрофии и муковисцидоза, замечает господин Шуляк. Рост оборота фонда, по словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, обеспечивает увеличение региональных закупок и по другим направлениям.

Объем валовых продаж «Протека», ставшего в первом квартале крупнейшим фармдистрибутором с долей в 13%, год к году сократился на 6,6%, следует из данных IQVIA. Но гендиректор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский не готов считать этот спад серьезным, связывая его с высокой базой прошлого года и высокой конкуренцией. В апреле—мае компания видит рост продаж, говорит он. Продажи «Гранд Капитала», чья рыночная доля составляет 6,5%, напротив, выросли на 6,6%. Компания делает ставку на поставки в аптечный сегмент.

В целом по России продажи лекарств по итогам первого квартала, по данным ЦРПТ, составили 1,45 млрд упаковок суммарной стоимостью 297 млрд руб. К аналогичному периоду прошлого года эти значения выросли на 5% и 3% соответственно. В DSM Group также отмечают сокращение оборота аптечного рынка в первом квартале на 18% год к году, до 419 млрд руб. Но эти показатели могут включать в себя также БАДы, медицинские изделия и прочие товары. Нелекарственный ассортимент формирует 12–17% продаж крупнейших дистрибуторов, замечают в IQVIA.

Несмотря на отрицательную динамику января—марта, Сергей Шуляк рассчитывает, что по итогам всего 2023 года оборот фармрынка в деньгах вырастет на 4–8%, позитивная динамика начнет прослеживаться уже со второго квартала. Факторами роста оборота, по его мнению, могут стать инфляция и общий переход населения на более дорогие лекарства. «Поколение меняется, и применение таких бюджетных препаратов, как анальгин и активированный уголь, постепенно снижается»,— поясняет эксперт. Николай Беспалов рассчитывает на позитивную динамику рынка начиная с третьего квартала за счет роста аптечных продаж на фоне улучшения ситуации с доходами населения.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев