«Ведомости»: владельцы аптек пригрозили поднять цены на 20%

Владельцы аптек могут увеличить цены на 20% на лекарства, не включенные в список жизненно важных. Они грозятся прибегнуть к этой мере в случае принятия Госдумой законопроекта об ограничении маркетинговых бонусов, которые приносят аптекам существенную частью доходов, сообщают «Ведомости».

Проект закона был внесен в Госдуму депутатами фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) 2 мая. Он ограничивает размер вознаграждения аптекам за оказание услуг по продвижению лекарств до 5%. Снижение операционной прибыли сетей приведет к росту цен на лекарств или к закрытию точек, предупредили представители сетей «Аптека фарма», «Аптеки 25» и «Ригла». Аналогичного мнения придерживается Ассоциация независимых аптек и маркетингового союза «Проаптека». Альянс фармацевтических ассоциаций направил предложение доработать инициативу председателю комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимиру Гутеневу.

Лидер СРЗП Сергей Миронов утверждает, что цель законопроекта — поддержка наименее обеспеченных групп граждан. По его словам, «аптечные сети берут с производителей «неприличную плату за продвижение препаратов, этого быть не должно». Он убежден, что принятие закона, напротив, приведет к снижению цен на лекарства.

22 мая законопроект рассмотрел совет Думы и направил его в комитет по промышленности и торговле. Его члены до 24 июня должны собрать предложения и замечания, а потом подготовить проект к рассмотрению в осеннюю сессию в октябре.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов пояснил, что сейчас структура рентабельности аптечных сетей сильно зависит от маркетинговых бюджетов — на них приходится до 50–60% маржи. За счет этих бонусов сети снижают цену на препараты, а в случае принятия законопроекта стоимость лекарств может вырасти на 15–20%, уточнил господин Беспалов.

В Минздраве, Росздравнадзоре и Федеральной антимонопольной службе никак не прокомментировали ситуацию.

За первый квартал общий объем продаж десяти крупнейших фармдистрибуторов сократился на 11,2% год к году, подсчитали в IQVIA. Аналитики не раскрывают объем продаж в денежном выражении, но поясняют, что на долю этих игроков приходится 69,7% всего рынка. По оценкам DSM Group, совокупный объем рынка в первом квартале составил 663 млрд руб., снизившись на 12% год к году.

Подробности — в публикации «Ъ» «Лекарства ушли с высокой базы».