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Коммерсантъ FM
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Объемы сделок M&A в фарминдустрии выросли в первые пять месяцев на 140%, до $85 млрд

Объем слияний и поглощений (M&A) в первые пять месяцев 2023 года показал существенный рост. Они увеличились почти на 140%, с $35,6 млрд до $85 млрд. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на подсчеты американского инвестбанка Stifel. Объем M&A также существенно превысил показатели того же периода 2021 года — $49,1 млрд.

По мнению экспертов, это связано в числе прочего с тем, что за время пандемии в условиях высокого спроса на вакцины от COVID-19 и другие препараты фармкомпании накопили существенные суммы. По подсчетам EY, на начало года у крупнейших игроков этой сферы было около $1,4 трлн для слияний и поглощений. При этом к концу десятилетия должны истечь патенты на ключевые препараты многих компаний, так что они ищут новые лекарства, в том числе покупая производителей экспериментальных препаратов. Так, Pfizer в марте купила за $43 млрд биотехнологическую компанию Seagen, а Merck в апреле приобрела за $10,8 млрд биотехнологический стартап Prometheus Bisciences.

Как отмечает управляющий директор подразделения Stifel по фарминдустрии Тим Оплер, ситуация в фармацевтической сфере полностью противоречит тенденциям на рынке M&A в целом, который, как и в прошлом году, остается на низком уровне. По словам господина Оплера, если сохранится нынешний темп, объем M&A в фарминдустрии за год в целом может достигнуть $215 млрд — против $127 млрд в 2022-м и $149 млрд в 2021-м.

В то же время, по мнению аналитиков, всплеск сделок может привлечь к сфере внимание регуляторов. В мае Федеральная торговая комиссия США подала иск в суд с требованием запретить слияние фармкомпаний Amgen и Horizon Therapeutics на $28 млрд. По мнению регулятора, консолидация в фарминдустрии может вести к росту цен на лекарства.

Яна Рождественская

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