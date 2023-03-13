Pfizer покупает биотехнологическую компанию Seagen за $43 млрд

Фармацевтическая корпорация Pfizer Inc. и биотехнологическая компания Seagen Inc. объявили сегодня, 13 марта, о том, что достигли окончательного соглашения о слиянии, в соответствии с которым Pfizer приобретает биотехнологическую компанию по цене $299 за акцию. Таким образом, вся сделка оценивается в $43 млрд.

Seagen специализируется на так называемых токсин-иммуноконъюгатах — препаратах для направленного лечения опухолей, которые являются альтернативой химиотерапии и, в отличие от нее, не воздействуют на здоровые клетки. Самый известный препарат Seagen — «Адцетрис» — применяется для лечения разных видов лимфомы.

Новость о сделке не стала неожиданностью. Seagen еще в прошлом году вела переговоры о слиянии с компанией Merck, но эти переговоры не принесли результата. А в конце февраля нынешнего года появились сообщения о возможной сделке Pfizer и Seagen. Тогда же говорилось о том, что сумма сделки будет никак не ниже $30 млрд, учитывая, что тогдашняя рыночная капитализация компании составляла $33 млрд.

Покупка Seagen поможет Pfizer сократить потери от продаж своих препаратов, патенты на которые истекают в ближайшие несколько лет. По прогнозам самой Pfizer, к 2030 году ее продажи могут сократиться на $17 млрд. Годовые продажи Seagen сейчас составляют около $2 млрд.

После объявления о заключении сделки акции Seagen взлетели на внебиржевых торгах на 18%. Ценные бумаги Pfizer подешевели на 2,36%.

Андрей Келекеев