Фармкомпании Amgen и Horizon Therapeutics объединились на $28 млрд

Сегодня, 12 декабря, американская биотехнологическая компания Amgen объявила о покупке ирландской фармацевтической компании Horizon Therapeutics. Сумма сделки составила $27,8 млрд — Amgen заплатит $116,5 наличными за акцию Horizon. Тем самым премия в сравнении с ценой акций в пятницу составит 20% и 50% в сравнении с ценой в конце ноября, когда впервые появилась информация о переговорах. Это крупнейшая сделка в фарминдустрии в текущем году. Ожидается, что она будет завершена в первом полугодии 2023 года.

Сегодня утром The Wall Street Journal написала со ссылкой на источники о том, что компании близки к соглашению. Horizon разрабатывает лекарства для лечения редких аутоиммунных и тяжелых воспалительных заболеваний. Выручка компании в 2021 году выросла на 47%, до $3,23 млрд. Интерес к покупке Horizon, кроме Amgen, проявляли также Sanofi и Johnson & Johnson, но они отказались от борьбы в последние недели.

В последнее время многие крупные фармкомпании стараются расширить свой портфель лекарств, проявляя интерес к инновационным препаратам, препаратам для лечения редких заболеваний и т. д., и покупают производителей таких препаратов. Среди крупных сделок последнего времени — покупка Merck биотехнологической компании Imago за $1,4 млрд в ноябре. Сама Amgen в августе купила другого производителя препаратов для лечения редких аутоиммунных заболеваний, ChemoCentryx, за $3,7 млрд.

Акции Horizon в понедельник выросли на 14,4%, акции Amgen снизились на 2,4%.

Яна Рождественская