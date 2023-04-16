Merck покупает биотехнологическую компанию Prometheus за $10,8 млрд

Фармацевтический гигант Merck & Co. приобретает биотехнологический стартап Prometheus Bisciences. Как следует из сообщения обеих компаний, за каждую акцию покупаемой компании Merck заплатит $200. Таким образом, вся сделка оценивается в $10,8 млрд. В пятницу, 14 апреля, акции Prometheus закрылись на $114,01. Таким образом, капитализация компании составляла $5,4 млрд. Сделку, которую в Merck называют одной из крупнейших на фармацевтическом рынке за последние годы, планируют закрыть в третьем квартале текущего года.

Премия в 75,4%, с которой Merck покупает биотехнологический стартап, отражает важность этой покупки. В 2028 году, как ожидается, патентную защиту потеряет его бестселлер противораковый препарат Keytruda. В прошлом году продажи Keytruda составили примерно $21 млрд, притом что общий объем продаж Merck & Co.— $59,3 млрд. Это подвигло Merck на поиск сделок по покупке перспективных биотехнологических компаний. В ноябре прошлого года, как сообщал «Ъ», компания приобрела за $1,4 млрд биотехнологическую компанию Imago BioSciences, разрабатывающую лекарства для лечения заболеваний костного мозга, а также рака крови. Ранее в 2019 году компания купила за $2,7 млрд производителя лекарств от рака ArQule, а в прошлом году — разработчика экспериментальных лекарств для нормализации высокого давления Acceleron Pharma за $11,5 млрд.

Prometheus занимается разработкой иммунных способов лечения и пока не имеет в своем портфеле ни одного одобренного продукта. Пока наиболее успешным проектом компании является препарат PRA023 для лечения таких заболеваний, как болезнь Крона и язвенный колит. Недавно компания заявила о положительных результатах испытания препарата на средней стадии и намерении ускорить процесс перехода к финальной стадии исследований.

Андрей Келекеев