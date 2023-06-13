И дольше суток длится ЕДГ

На прошлой неделе парламенты субъектов РФ дали старт региональной избирательной кампании. Теперь избиркомы должны определиться со сроками волеизъявления — по закону единый день голосования (ЕДГ) может растянуться до трех дней. Несмотря на протесты части оппозиции, в большинстве регионов чиновники планируют сохранить «коронавирусную» трехдневку. Однако будут и исключения: например, в один день готовы уложиться организаторы выборов в Тюменской области, Крыму и Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Первой с длительностью волеизъявления определилась столица. 7 июня Мосгордума назначила выборы мэра на 10 сентября, а уже на следующий день Мосгоризбирком принял решение о проведении голосования в течение трех дней — с 8 по 10 сентября. Как пояснила председатель комиссии Ольга Кириллова, родившаяся в пандемию коронавируса практика многодневного голосования «понравилась» избирателям, поэтому ее было решено оставить. «Количество людей, которые (ранее.— “Ъ”) смогли принять участие в выборах, таким образом увеличилось»,— подчеркнула она.

Напомним, впервые многодневка была использована в разгар пандемии — на голосовании по поправкам к Конституции летом 2020 года. Тогда волеизъявление продлилось целых семь дней, что объяснялась соображениями безопасности. После этого в выборное законодательство были внесены поправки, согласно которым голосование может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех. В 2020–2021 годах все выборы по решению Центризбиркома (ЦИК) были трехдневными. Когда же эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, ЦИК отдал этот вопрос на усмотрение нижестоящих комиссий, которые должны определяться со сроками в течение десяти дней с момента назначения выборов. В 2022 году большинство кампаний ожидаемо продлились три дня, хотя были и исключения. Например, на выборах глав Бурятии и Свердловской области региональные комиссии посчитали возможным вернуться к однодневке.

Помимо Москвы принять решение о длительности волеизъявления на прошлой неделе успели еще в трех субъектах. В Хакасии, где будут выбирать главу республики и депутатов Верховного совета, а также в Ульяновской области, где пройдут парламентские выборы, остановились на трехдневке. Как пояснил “Ъ” глава ульяновского облизбиркома Юрий Андриенко, комиссия решила сохранить максимально возможное число дней, чтобы избежать путаницы на параллельных муниципальных выборах: по региональному закону в случае однодневного голосования там необходимо вводить десятидневную «досрочку».

В Омской области, где выберут губернатора, остановились на двух днях. «Это сделано для удобства избирателей,— сказал “Ъ” глава облизбиркома Иван Ходаков,— так как досрочного голосования на данных выборах не предусмотрено, а многодневное даст возможность омичам проголосовать в один из удобных дней». По его словам, трехдневку в комиссии сочли нецелесообразной, поскольку она «затруднит образовательный процесс в учебных заведениях», где расположены участки.

Все остальные избиркомы должны определиться со сроками голосования до конца этой недели, и в большинстве регионов склоняются к многодневке. Как сообщают осведомленные источники “Ъ”, три дня планируют голосовать в Воронежской, Нижегородской и Орловской областях (там пройдут губернаторские выборы), Калмыкии, Ярославской и Ростовской областях (парламентские), а также в Екатеринбурге (выборы в гордуму).

Председатель избиркома Приморского края (там пройдут губернаторские выборы) Татьяна Гладких предложила «не забегать вперед», но призналась “Ъ”, что поддерживает трехдневное голосование как хорошо себя зарекомендовавшее. Схожего мнения придерживается глава новосибирского избиркома Ольга Благо (там тоже выберут губернатора). «Трехдневное голосование — это в первую очередь в интересах избирателей: есть возможность выбрать удобный для себя день»,— сказала она “Ъ”.

По «обычному сценарию» пройдет ЕДГ в Якутии, где будут одновременно выбирать главу республики, депутатов парламента и гордумы Якутска, рассказал “Ъ” глава регионального избиркома Евгений Федоров. Конкретное число дней он уточнить отказался, но все последние якутские выборы, в том числе мэра Якутска в 2021 году, были трехдневными. А вот голосовать за мэра Хабаровска, скорее всего, будут два дня, говорят источники “Ъ” в краевом избиркоме: прошлогодний опыт дополнительных выборов в заксобрание, которые тоже длились два дня, «серьезных негативных оценок не вызвал», отмечают они.

Впрочем, как и в прошлом году, некоторые регионы решили вернуться к однодневке. Например, выборы главы Тюменской области пройдут по старинке, сообщили “Ъ” в региональном избиркоме. Также, скорее всего, однодневным будет голосование на довыборах в Госдуму по Симферопольскому округу, сказал “Ъ” источник в крымском избиркоме. По его словам, это связано с нежеланием «устраивать многодневные собрания граждан» и общим усилением мер безопасности на полуострове. Наконец, избирком Башкирии, где выберут парламент, тоже «склоняется к одному дню голосования», заявил “Ъ” источник в комиссии.

Отметим, что в этом году оппозиция выступает против многодневки гораздо активнее, чем в прошлом. Так, в Хакасии, Бурятии, Иркутской, Ульяновской, Ростовской и Новосибирской областях депутаты от КПРФ и ЛДПР предлагали ограничить голосование одним днем, ссылаясь на завершение пандемии, необходимость экономии и усиление безопасности в условиях СВО. Однако добиться желаемого пока никому из них не удалось.

Андрей Прах; корсеть “Ъ”