Орловский губернатор Андрей Клычков объявил о выдвижении на новый срок на встрече с Владимиром Путиным

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в четверг, 8 июня, встретился с президентом России Владимиром Путиным. Об этом господин Клычков сообщил в своем telegram-канале. Встреча прошла в очном формате в Москве, следует из сообщения на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Срок губернаторских полномочий члена КПРФ господина Клычкова, напомним, истекает в сентябре 2023 года. В области через три месяца пройдут выборы. Официально действующий губернатор ранее не объявлял об участии в новой кампании, он сделал это лишь на встрече с президентом.

«Владимир Владимирович, проектов достаточно много сейчас, они знаковые, и конечно, хотелось бы заручиться вашей поддержкой по решению этих вопросов и тех, которые еще в будущем предстоит реализовать»,— приводится цитата Андрея Клычкова в стенограмме на сайте Кремля.

«У меня в этом году выборы, если поддержите, с удовольствием буду реализовывать, и для жителей чтобы были изменения в жизни»,— сказал губернатор

«У вас вполне удовлетворительные показатели в работе, всё стабильно, надёжно развивается»,— ответил ему президент. Он призвал губернатора «обратить особое внимание» на завершение строительства многопрофильного медицинского центра и капремонты действующих медицинских объектов.

«Нужно реализовывать те крупные планы, о которых вы сказали. Я думаю, что все это реализуемо под вашим руководством»,— сказал президент орловскому губернатору

По оценке господина Клычкова, которую он дал в своем telegram-канале, президент на встрече «отметил хорошие результаты в развитии орловской промышленности, особенно создание новых производств, рабочих мест, сокращение безработицы и рост уровня заработной платы».

«Президент оценил нашу работу по поддержке участников специальной военной операции и их семей. Среди перспективных проектов его особое внимание привлек проект межвузовского студенческого кампуса в Орле»,— рассказал губернатор.

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Сергей Калашников

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