Не все бегут из России

Ровно год назад аналитики Henley & Partners были уверены, что, находясь под тяжестью санкций и пытаясь найти более спокойное место для хранения денег и инвестиций, миллионеры начнут массового покидать Россию. Отток состоятельных граждан, безусловно, случился. Вот только число уехавших из страны долларовых миллионеров оказалось почти вдвое меньше, чем ожидалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Консалтинговая компания Henley & Partners и New World Health представили очередной доклад о миграции состоятельных граждан в мире. То есть о том, из каких стран больше всего уехало долларовых миллионеров и куда они чаще всего перебирались. Обычно основное внимание в такого рода рейтингах уделяется тем, кто эти рейтинги возглавляет.

Номинально места главного ньюсмейкера удостоился Китай: по итогам 2022 года из него уехало наибольшее число состоятельных граждан — около 10,8 тыс. А наибольшее количество прибывших миллионеров зафиксировано в ОАЭ — 5,2 тыс. Ровно год назад H&P и New World Health это и предсказывали. Расхождения же реальных цифр и прогнозов оказались несущественными.

Куда интереснее с этой точки зрения оказалась ситуация с Россией. В прошлом году аналитики предсказывали самый массовый исход состоятельных граждан за всю историю страны. Прогнозировалось, что Россию покинут сразу около 15 тыс. долларовых миллионеров — 15% от их общего числа на конец 2021 года. И с таким показателем РФ должна была занять первое место в рейтинге по оттоку частного капитала.

Реальность же оказалась далекой от ожиданий аналитиков.

По итогам 2022 года Россию покинули 8,5 тыс. миллионеров — на 43,4% меньше, чем ожидалось.

В самой H&P такое расхождение объясняют тем, что прогноз строился, исходя из цифр и тенденций, которые наблюдались с января по июнь 2022 года. «На уменьшение прогнозируемых цифр повлияли как санкционные меры (например, закрытие многих программ инвестиционного гражданства и резидентства для россиян, закрытие зарубежных банковских счетов), так и страновые механизмы, усложнявшие переезд заметных состоятельных людей»,— пояснили «Ъ» в H&P.

При этом ранее агентство Bloomberg отмечало, что, оказавшись в условиях санкций, самые состоятельные российские граждане не перестали получать дивиденды от своих компаний.

Только если раньше они могли направить эти средства на инвестиции за рубежом, то теперь они переориентировали их на внутренний рынок.

«Западные санкции, по сути, закрыли двери для российских миллиардеров и еще больше подтолкнули их к Кремлю. Это увеличивает контроль России над их средствами и поддерживает призывы Путина (президент России Владимир Путин.— “Ъ”) инвестировать в российский бизнес»,— отмечала тогда аналитик британской консалтинговой фирмы Sibylline Лиана Семчук.

Кирилл Сарханянц