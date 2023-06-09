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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: миллиардеры из-за санкций переориентировали инвестиции на российский рынок

Крупнейшие российские миллиардеры продолжают получать доходы от дивидендов в условиях санкций, пишет Bloomberg. По данным агентства, пять бизнесменов из нефтяной, никелевой и минеральной отраслей с 2022 года получили около $10 млрд выплат от своих компаний. Однако из-за санкций они переориентировали свои инвестиции на российский рынок.

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Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

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Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

«Западные санкции, по сути, закрыли двери для российских миллиардеров и еще больше подтолкнули их к Кремлю. Это увеличивает контроль России над их средствами и поддерживает призывы Путина (президент России Владимир Путин.— "Ъ") инвестировать в российский бизнес»,— считает аналитик британской консалтинговой фирмы Sibylline Лиана Семчук.

Среди миллиардеров, которые заинтересовались инвестициями в российские компании, Bloomberg упоминает основателя ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова. В конце мая агентство сообщило, что господин Алекперов планирует приобрести 51% акций «Яндекса» за $7–7,5 млрд. Bloomberg отмечает, что в случае успешного завершения сделки это вложение станет крупнейшей инвестицией за пределами нефтяной отрасли.

В качестве примера приводится председатель правления ПАО «ГМК Норильский никель» Владимир Потанин. В конце апреля 2022 года компания «Интеррос», которая принадлежит господину Потанину, купила у семьи Олега Тинькова 35% в TCS Group (Тинькофф-банк и «Тинькофф Страхование»). Он также договорился с французской финансовой группой Societe Generale о продаже «Интерросу» российского актива Росбанка. Кроме того, миллиардер является одним из возможных покупателей «Яндекса» наряду с упомянутым выше Вагитом Алекперовым.

Доходы миллиардеров в энергетической отрасли, таких как Вагит Алекперов, Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, связаны с растущими после начала российской военной операции на Украине ценами на энергоносители. По итогам 2022 года «Новатэк» выплатил суммарные дивиденды в размере 105,58 руб. на обыкновенную акцию. Общий объем выплат составил 320,54 млрд руб. В конце мая совет директоров компании «ФосАгро» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 264 руб. на акцию.

В отношении Вагита Алекперова в начале апреля 2022 года ввели санкции Великобритания и Австралия. После чего он досрочно сложил с себя полномочия главы ЛУКОЙЛа и вышел из совета директоров нефтяной компании. В том же месяце Канада и Великобритания внесли Леонида Михельсона в санкционный список. Владимир Потанин попал в британский черный список в июне 2022 года, а в декабре он и «Интеррос» были включены в SDN-лист США. Геннадий Тимченко с 2014 года находится под американскими санкциями, но под санкции ЕС и Великобритании он попал в феврале 2022 года.

Милена Костерева

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