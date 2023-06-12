Что происходит после ввода войск России на Украину. День 474-й

Минобороны подписало первый контракт с добровольческим отрядом «Ахмат». Мэр Мариуполя Олег Моргун считает, что город будет полностью восстановлен в течение ближайших трех лет. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Международный уголовный суд начал расследование разрушения Каховской ГЭС. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:18. «Сегодня под обстрел ВСУ попала окраина села Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены кровля сенохранилища и фасад хозпостройки на территории сельскохозяйственного предприятия»,— сообщил губернатор Белгородской области Гладков.

10:53. НАТО проводит самые значительные в своей истории военно-воздушные учения Air Defender 23.

10:51. Глава Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка рассказал The Guardian, что использование русского языка украинскими беженцами негативно воспринимается польским обществом.

10:50. Украине нужно больше западных боевых танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники, заявил замглавы украинского МИДа Андрей Мельник. Он считает, что Берлин мог бы направить Киеву больше танков, чем 18 уже поставленных.

10:34. Склады оружия по всей Европе опустошены, на их восполнение уйдет 5-10 лет. Так считает экс-премьер Словакии и лидер партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини, пишет pravda.sk.

10:25. Япония продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине в разминировании, разборе завалов, восстановлении, заявил на слушаниях в парламенте премьер-министр Японии Фумио Кисида.

10:25. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении с днем России поблагодарил участников военной операции «за мужество, героизм и отвагу». Он оценил их действия по отражению украинского контрнаступления как успешные.

10:25. Премьер Японии Фумио Кисида считает Украину защищенной «ядерным зонтиком» Китая. Он объяснил это соглашением от 2013 года о сотрудничестве.

10:24. Запорожская АЭС по-прежнему может использовать воду из Каховского водохранилища для охлаждения, сообщило МАГАТЭ.

Фотогалерея Последствия прорыва Каховской ГЭС Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В районе разрушенной гидроэлектростанции уровень Днепра поднялся на 10 метров Фото: Алексей Коновалов / ТАСС Каховская ГЭС сразу после прорыва плотины Фото: Reuters Дом культуры в Новой Каховке Фото: Алексей Коновалов / ТАСС В Новой Каховке эвакуировали жителей около 600 домов Фото: Администрация Новокаховского городского округа Затопление в Новой Каховке Фото: Telegram-канал председателя правительства Херсонской области Спасение собаки из затопленного района Фото: Reuters 7 июня власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды на 35 см Фото: Reuters Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал может обмелеть из-за разрушения ГЭС Фото: Reuters В зоне бедствия в Херсонской области находятся от 22 до 40 тыс. человек Фото: Reuters Подтопленная улица в Херсонской области Фото: Reuters Село Корсунка в Херсонской области полностью ушло под воду из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища Фото: Reuters По словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, человеческих жертв в Новокаховском городском округе из-за прорыва Каховской ГЭС удалось избежать лишь из-за того, что дамба разрушалась постепенно на протяжении пяти часов Фото: Reuters Местные жители пытаются проехать на велосипедах по затопленной дороге Фото: Evgeniy Maloletka / AP Власти России и Украины обвиняют в случившемся друг друга Фото: Evgeniy Maloletka / AP Из-за разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области введен режим ЧС Фото: Felipe Dana / AP СКР возбудил дело по статье о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшему причинение значительного имущественного ущерба и иных тяжких последствий Фото: Evgeniy Maloletka / AP В Новой Каховке минимум семь человек пропали без вести Фото: Felipe Dana / AP Эвакуация жителей из Херсона Фото: Felipe Dana / AP Вид со спутника на индустриальный район Херсона до затопления Фото: Reuters Вид со спутника на индустриальный район Херсона после затопления Фото: Reuters Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона до затопления Фото: Reuters Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона после затопления Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 22 В районе разрушенной гидроэлектростанции уровень Днепра поднялся на 10 метров Фото: Алексей Коновалов / ТАСС Каховская ГЭС сразу после прорыва плотины Фото: Reuters Дом культуры в Новой Каховке Фото: Алексей Коновалов / ТАСС В Новой Каховке эвакуировали жителей около 600 домов Фото: Администрация Новокаховского городского округа Затопление в Новой Каховке Фото: Telegram-канал председателя правительства Херсонской области Спасение собаки из затопленного района Фото: Reuters 7 июня власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды на 35 см Фото: Reuters Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал может обмелеть из-за разрушения ГЭС Фото: Reuters В зоне бедствия в Херсонской области находятся от 22 до 40 тыс. человек Фото: Reuters Подтопленная улица в Херсонской области Фото: Reuters Село Корсунка в Херсонской области полностью ушло под воду из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища Фото: Reuters По словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, человеческих жертв в Новокаховском городском округе из-за прорыва Каховской ГЭС удалось избежать лишь из-за того, что дамба разрушалась постепенно на протяжении пяти часов Фото: Reuters Местные жители пытаются проехать на велосипедах по затопленной дороге Фото: Evgeniy Maloletka / AP Власти России и Украины обвиняют в случившемся друг друга Фото: Evgeniy Maloletka / AP Из-за разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области введен режим ЧС Фото: Felipe Dana / AP СКР возбудил дело по статье о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшему причинение значительного имущественного ущерба и иных тяжких последствий Фото: Evgeniy Maloletka / AP В Новой Каховке минимум семь человек пропали без вести Фото: Felipe Dana / AP Эвакуация жителей из Херсона Фото: Felipe Dana / AP Вид со спутника на индустриальный район Херсона до затопления Фото: Reuters Вид со спутника на индустриальный район Херсона после затопления Фото: Reuters Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона до затопления Фото: Reuters Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона после затопления Фото: Reuters Смотреть

10:24. Российские спасатели после разрушения Каховской ГЭС эвакуировали с затопленных территорий Херсонской области 7,1 тыс. человек. Госпитализированы еще три человека.

10:24. Посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки, вызванный 9 июня в МИД РФ из-за решения Токио о начале поставок военной техники Украине, назвал позицию России по этому вопросу «несправедливой и неприемлемой». Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.