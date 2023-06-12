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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 474-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 12 июня

Минобороны подписало первый контракт с добровольческим отрядом «Ахмат». Мэр Мариуполя Олег Моргун считает, что город будет полностью восстановлен в течение ближайших трех лет. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Международный уголовный суд начал расследование разрушения Каховской ГЭС. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:18. «Сегодня под обстрел ВСУ попала окраина села Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены кровля сенохранилища и фасад хозпостройки на территории сельскохозяйственного предприятия»,— сообщил губернатор Белгородской области Гладков.

10:53. НАТО проводит самые значительные в своей истории военно-воздушные учения Air Defender 23.

10:51. Глава Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка рассказал The Guardian, что использование русского языка украинскими беженцами негативно воспринимается польским обществом.

10:50. Украине нужно больше западных боевых танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники, заявил замглавы украинского МИДа Андрей Мельник. Он считает, что Берлин мог бы направить Киеву больше танков, чем 18 уже поставленных.

10:34. Склады оружия по всей Европе опустошены, на их восполнение уйдет 5-10 лет. Так считает экс-премьер Словакии и лидер партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини, пишет pravda.sk.

10:25. Япония продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине в разминировании, разборе завалов, восстановлении, заявил на слушаниях в парламенте премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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10:25. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении с днем России поблагодарил участников военной операции «за мужество, героизм и отвагу». Он оценил их действия по отражению украинского контрнаступления как успешные.

10:25. Премьер Японии Фумио Кисида считает Украину защищенной «ядерным зонтиком» Китая. Он объяснил это соглашением от 2013 года о сотрудничестве.

10:24. Запорожская АЭС по-прежнему может использовать воду из Каховского водохранилища для охлаждения, сообщило МАГАТЭ.

Фотогалерея

Последствия прорыва Каховской ГЭС

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В районе разрушенной гидроэлектростанции уровень Днепра поднялся на 10 метров

В районе разрушенной гидроэлектростанции уровень Днепра поднялся на 10 метров

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Каховская ГЭС сразу после прорыва плотины

Каховская ГЭС сразу после прорыва плотины

Фото: Reuters

Дом культуры в Новой Каховке

Дом культуры в Новой Каховке

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Новой Каховке эвакуировали жителей около 600 домов

В Новой Каховке эвакуировали жителей около 600 домов

Фото: Администрация Новокаховского городского округа

Затопление в Новой Каховке

Затопление в Новой Каховке

Фото: Telegram-канал председателя правительства Херсонской области

Спасение собаки из затопленного района

Спасение собаки из затопленного района

Фото: Reuters

7 июня власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды на 35 см

7 июня власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды на 35 см

Фото: Reuters

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал может обмелеть из-за разрушения ГЭС

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал может обмелеть из-за разрушения ГЭС

Фото: Reuters

В зоне бедствия в Херсонской области находятся от 22 до 40 тыс. человек

В зоне бедствия в Херсонской области находятся от 22 до 40 тыс. человек

Фото: Reuters

Подтопленная улица в Херсонской области

Подтопленная улица в Херсонской области

Фото: Reuters

Село Корсунка в Херсонской области полностью ушло под воду из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища

Село Корсунка в Херсонской области полностью ушло под воду из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища

Фото: Reuters

По словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, человеческих жертв в Новокаховском городском округе из-за прорыва Каховской ГЭС удалось избежать лишь из-за того, что дамба разрушалась постепенно на протяжении пяти часов

По словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, человеческих жертв в Новокаховском городском округе из-за прорыва Каховской ГЭС удалось избежать лишь из-за того, что дамба разрушалась постепенно на протяжении пяти часов

Фото: Reuters

Местные жители пытаются проехать на велосипедах по затопленной дороге

Местные жители пытаются проехать на велосипедах по затопленной дороге

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Власти России и Украины обвиняют в случившемся друг друга

Власти России и Украины обвиняют в случившемся друг друга

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Из-за разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области введен режим ЧС

Из-за разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области введен режим ЧС

Фото: Felipe Dana / AP

СКР возбудил дело по статье о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшему причинение значительного имущественного ущерба и иных тяжких последствий

СКР возбудил дело по статье о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшему причинение значительного имущественного ущерба и иных тяжких последствий

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В Новой Каховке минимум семь человек пропали без вести

В Новой Каховке минимум семь человек пропали без вести

Фото: Felipe Dana / AP

Эвакуация жителей из Херсона

Эвакуация жителей из Херсона

Фото: Felipe Dana / AP

Вид со спутника на индустриальный район Херсона до затопления

Вид со спутника на индустриальный район Херсона до затопления

Фото: Reuters

Вид со спутника на индустриальный район Херсона после затопления

Вид со спутника на индустриальный район Херсона после затопления

Фото: Reuters

Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона до затопления

Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона до затопления

Фото: Reuters

Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона после затопления

Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона после затопления

Фото: Reuters

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В районе разрушенной гидроэлектростанции уровень Днепра поднялся на 10 метров

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Каховская ГЭС сразу после прорыва плотины

Фото: Reuters

Дом культуры в Новой Каховке

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Новой Каховке эвакуировали жителей около 600 домов

Фото: Администрация Новокаховского городского округа

Затопление в Новой Каховке

Фото: Telegram-канал председателя правительства Херсонской области

Спасение собаки из затопленного района

Фото: Reuters

7 июня власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды на 35 см

Фото: Reuters

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал может обмелеть из-за разрушения ГЭС

Фото: Reuters

В зоне бедствия в Херсонской области находятся от 22 до 40 тыс. человек

Фото: Reuters

Подтопленная улица в Херсонской области

Фото: Reuters

Село Корсунка в Херсонской области полностью ушло под воду из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища

Фото: Reuters

По словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, человеческих жертв в Новокаховском городском округе из-за прорыва Каховской ГЭС удалось избежать лишь из-за того, что дамба разрушалась постепенно на протяжении пяти часов

Фото: Reuters

Местные жители пытаются проехать на велосипедах по затопленной дороге

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Власти России и Украины обвиняют в случившемся друг друга

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Из-за разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области введен режим ЧС

Фото: Felipe Dana / AP

СКР возбудил дело по статье о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшему причинение значительного имущественного ущерба и иных тяжких последствий

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В Новой Каховке минимум семь человек пропали без вести

Фото: Felipe Dana / AP

Эвакуация жителей из Херсона

Фото: Felipe Dana / AP

Вид со спутника на индустриальный район Херсона до затопления

Фото: Reuters

Вид со спутника на индустриальный район Херсона после затопления

Фото: Reuters

Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона до затопления

Фото: Reuters

Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона после затопления

Фото: Reuters

Смотреть

10:24. Российские спасатели после разрушения Каховской ГЭС эвакуировали с затопленных территорий Херсонской области 7,1 тыс. человек. Госпитализированы еще три человека.

10:24. Посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки, вызванный 9 июня в МИД РФ из-за решения Токио о начале поставок военной техники Украине, назвал позицию России по этому вопросу «несправедливой и неприемлемой». Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 473-й

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