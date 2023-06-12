Что происходит после ввода войск России на Украину. День 474-й

Минобороны подписало первый контракт с добровольческим отрядом «Ахмат». Мэр Мариуполя Олег Моргун считает, что город будет полностью восстановлен в течение ближайших трех лет. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Международный уголовный суд начал расследование разрушения Каховской ГЭС. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».
11:18. «Сегодня под обстрел ВСУ попала окраина села Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены кровля сенохранилища и фасад хозпостройки на территории сельскохозяйственного предприятия»,— сообщил губернатор Белгородской области Гладков.
10:53. НАТО проводит самые значительные в своей истории военно-воздушные учения Air Defender 23.
10:51. Глава Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка рассказал The Guardian, что использование русского языка украинскими беженцами негативно воспринимается польским обществом.
10:50. Украине нужно больше западных боевых танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники, заявил замглавы украинского МИДа Андрей Мельник. Он считает, что Берлин мог бы направить Киеву больше танков, чем 18 уже поставленных.
10:34. Склады оружия по всей Европе опустошены, на их восполнение уйдет 5-10 лет. Так считает экс-премьер Словакии и лидер партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини, пишет pravda.sk.
10:25. Япония продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине в разминировании, разборе завалов, восстановлении, заявил на слушаниях в парламенте премьер-министр Японии Фумио Кисида.
10:25. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении с днем России поблагодарил участников военной операции «за мужество, героизм и отвагу». Он оценил их действия по отражению украинского контрнаступления как успешные.
10:25. Премьер Японии Фумио Кисида считает Украину защищенной «ядерным зонтиком» Китая. Он объяснил это соглашением от 2013 года о сотрудничестве.
10:24. Запорожская АЭС по-прежнему может использовать воду из Каховского водохранилища для охлаждения, сообщило МАГАТЭ.
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Последствия прорыва Каховской ГЭС
10:24. Российские спасатели после разрушения Каховской ГЭС эвакуировали с затопленных территорий Херсонской области 7,1 тыс. человек. Госпитализированы еще три человека.
10:24. Посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки, вызванный 9 июня в МИД РФ из-за решения Токио о начале поставок военной техники Украине, назвал позицию России по этому вопросу «несправедливой и неприемлемой». Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.