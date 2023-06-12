Число пострадавших от отравления «Мистером Сидром» в Ульяновской области увеличилось до 67 человек

В результате отравления суррогатным сидром в Ульяновской области пострадало 67 человек, из них погиб 21 человек. Об этом сообщил региональный Минздрав. Всего в регионах России пострадали более 100 человек, погибли свыше 30.

Ведомство также прокомментировало распространившуюся в сети 11 июня информацию о смерти школьницы, которая так и не вышла из комы после отравления «Мистером Сидром».

«Несовершеннолетних граждан среди умерших в регионе нет»,— указали в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале. При этом 11 июня сообщалось о смерти школьницы в результате отравления «Мистером Сидром» в Курганской области.

Массовые отравления напитком «Мистер Сидр», выпущенным самарским ООО «Анди» на частном пивоваренном заводе «Варка», начались в России 5 июня. Экспертизы показали наличие в сидре примесей этилбутирата и метанола.

Владельца компании Анара Гусейнова обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), и арестовали до 4 августа. Вину он не признает. Как утверждает следствие, метиловый спирт для производства сидра был похищен со склада центра хозяйственного и сервисного обеспечения региональной полиции.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Ядреная кража».

Лусине Баласян