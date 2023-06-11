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В Курганской области от отравления суррогатным сидром умерла 17-летняя девушка

Жительница города Шумиха в Курганской области умерла от отравления контрафактным сидром, произведенным в Самарской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона. Это первый летальный случай в регионе. По информации источника «Известий», погибшая — 17-летняя девушка.

«Пациентка, поступившая в тяжелом состоянии из Шумихи в начале недели в Курганскую областную детскую больницу им. Красного Креста с отравлением слабоалкогольным напитком, содержащим метанол, скончалась сегодня, 11 июня»,— сказал агентству представитель пресс-службы.

Собеседник ТАСС заявил, что врачи до последнего боролись за жизнь девушки и проводили консультации с Российской детской клинической больницей, главным внештатным анестезиологом РФ и Российской медицинской академией последипломного образования.

Представитель пресс-службы добавил, что точная причина смерти девушки будет установлена после вскрытия, но уже сейчас можно говорить о попадании в ее организм большой дозы метанола.

Собеседник агентства также сообщил, что второй пострадавший от отравления сидром в Курганской области — мужчина. Он находится в реанимации, его состояние оценивается как средней тяжести, ближе к умеренному, угрозы жизни нет, добавил представитель пресс-службы.

С 5 июня сначала в Приволжском федеральном округе, а затем и по всей стране произошли массовые отравления после употребления слабоалкогольного напитка «Мистер Сидр». По состоянию на 10 июня, его жертвами стали 32 человека. Количество пострадавших — примерно 100 человек.

При изготовлении напитка «Мистер Сидр» 6 тонн метилового спирта, который был похищен со склада центра хозяйственного и сервисного обеспечения региональной полиции (ЦХиСО). 9 июня суды Самары арестовали трех фигурантов дела о хищении метанола. Среди арестованных сержант полиции Иван Гребенкин, который пустил обвиняемых на склад. Его руководители — замначальника ГУ МВД России по Самарской области Юрий Сафронов и начальник ЦХиСО Александр Ремнев были уволены.

Подробнее о деле — в материале «Ядреная кража».

Эрдни Кагалтынов

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