Ядреная кража

Арестованы трое фигурантов дела о хищении 6 тонн метилового спирта со склада центра хозяйственного и сервисного обеспечения региональной полиции (ЦХиСО). Его использовали при изготовлении напитка «Мистер Сидр», после употребления которого скончался 31 человек, еще 101 человек отравился. Среди арестованных сержант полиции Иван Гребенкин, который пустил обвиняемых на склад. Его руководители — замначальника ГУ МВД России по Самарской области Юрий Сафронов и начальник ЦХиСО Александр Ремнев были уволены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприятие в Самаре, производившее «Мистер сидр»

Фото: Следственный комитет РФ / РИА Новости Предприятие в Самаре, производившее «Мистер сидр»

Фото: Следственный комитет РФ / РИА Новости

В Самаре суды по ходатайствам следствия арестовали трех фигурантов дела о хищении метилового спирта со склада регионального ГУ МВД. Его использовали для изготовления алкогольного напитка «Мистер Сидр». Среди арестованных сержант полиции Иван Гребенкин, Дмитрий Егоров и Артем Айрапетян. В отношении полицейского и Егорова возбуждено уголовное дело по факту хищения спирта (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Айрапетяна обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

По данным СКР, в мае этого года Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров украли со склада ЦХиСО автоцистерну с 6 тоннами хранящегося там метилового спирта.

На склад подозреваемых впустил сержант полиции Иван Гребенкин, который охранял объект. Спирт был продан Артему Айрапетяну, который поставлял его Анару Гусейнову. «В результате ядовитое вещество было использовано при производстве спиртосодержащего напитка, который поставлен в ряд регионов России»,— отметили в пресс-службе СКР. Силовики задержали всех причастных к хищению, кроме Алексея Егорова. Он объявлен в федеральный розыск.

Украденный спирт хранился на складе с 2012 года после того, как был изъят во время проверок. Почему ее за это время не уничтожили, пока неизвестно: обычно такие решения выносятся судами быстро.

После того, как были установили каналы поступления в оборот смертельного алкоголя под маркой «Мистер Сидр», были уволены высокопоставленные полицейские. Так, глава МВД России Владимир Колокольцев решил отправить в отставку заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора Юрия Сафронова, курировавшего деятельность тыловых подразделений. Также из ОВД уволен начальник ЦХиСО ГУ МВД полковник Александр Ремнев.

С 5 июня сначала в Приволжском федеральном округе, а затем и по всей стране произошли массовые отравления после употребления «Мистера Сидра».

По данным Минздрава России, общее число жертв выросло до 31 человека. От суррогата пострадал еще 101 человек.

При этом тысячи литров опасного для жизни напитка не дошли до потребителей — их изъяли в 11 регионах России. По результатам экспертиз в жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей.

Напиток производили на частном пивоваренном заводе «Варка», основанном в 2020 году в Самарской области. Поставщиком «Мистера Сидра» выступал индивидуальный предприниматель, владелец ООО «Анди» Анар Гусейнов. Ему было предъявлено обвинение по ст. 238 УК, которое фигурант не признал.

Ани Айвазян, Самара