Гладков: эвакуированным жителям белгородских приграничных районов предоставят кредитные каникулы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жителям приграничных районов региона, которые были временно отселены из-за обстрелов, предоставят кредитные каникулы. Соответствующую меру согласовали с Центробанком, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Вячеслав Гладков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Будут предоставлены кредитные каникулы. Был разговор с руководителем Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной. Сегодня-завтра мы уже увидим решение вопроса. Поддержка есть»,— сказал Вячеслав Гладков во время прямого эфира во «ВКонтакте».

Сегодня на оперативном совещании губернатор говорил, что власти сохранят заработную плату муниципальным служащим и работникам бюджетных учреждений предприятий Шебекинского округа, откуда вывозят людей. Кроме того, господин Гладков призвал создавать «постоянные рабочие места» в каждом пункте временного размещения (ПВР).

В последние недели усилились обстрелы в районе граничащего с Украиной Шебекинского округа Белгородской области. Жителей Шебекино эвакуируют в ПВР, детей увозят в летние лагеря в регионы России. 4 июня сообщалось, что в ПВР переселилось более 4 тыс. человек.

О ситуации в приграничных районах Белгородской области читайте в материале корреспондента «Ъ» «За три дня это все не утихнет».

Лусине Баласян