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Коммерсантъ FM
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Сочи настроился на отдых

Можно ли еще купить путевку на курорт

Власти Сочи заявили о почти полной загрузке отелей, однако туроператоры этот тренд не подтверждают. По сообщению администрации курорта, 80% объектов размещения на лето уже забронированы. Также власти отметили, что с 25 мая в город прибыли почти 300 тыс. туристов. Есть ли у россиян возможность забронировать летний отдых в Сочи сейчас? И сколько это может стоить? Расскажет Александр Мезенцев.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

На это лето половина путевок уже продана, говорят туроператоры. Россияне активно интересуются отдыхом в Калининградской области, на Кавказе, в частности, в Минеральных Водах и особенно в Сочи, рассказал генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин:

«В лидерах курорты Краснодарского края, но и сам регион в этом году, наверное, покажет лучший результат, приняв 17-18 млн туристов.

Очень хорошо продаются туры в Сочи, Анапе, Геленджике, несмотря на то, что в последние города по-прежнему нельзя добраться самолетом. Но, видимо, туристы как-то преодолели эту транспортную неопределенность и будут добираться либо поездами, либо на автомобилях».

Власти курорта предупреждают, что почти все отели уже забронированы. Несколько сотен туристов уже приехали в Сочи, а за весь сезон город планирует принять около 5 млн отдыхающих. Участники рынка также подчеркивают, что желающих отдохнуть на этом курорте может быть больше на 25%, чем в 2022 году.

У туроператоров прогнозы на Сочи тоже оптимистичные, однако статистика по загруженности объектов размещения отличается, продолжает Сергей Ромашкин: «На июнь доступны еще 30-40% отелей. На июль — процентов 50, на август — даже 55%, то есть около половины всех вариантов.

Да, есть распроданные гостиницы, но тем не менее 50% объектов размещения еще имеют свободные места.

Так что даже если турист приедет 10 июля или 10 августа, конечно, мы ему что-то найдем. Это будут не самые лучшие варианты, но вполне рабочие трех- четырехзвездные отели и даже "пятерки"».

Сколько стоить снять жилье у моря в России

Сколько стоить снять жилье у моря в России

Однако шанс найти свободный номер в отеле класса «люкс» уменьшается с каждым днем, учитывая их дефицит, предупредил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин:

«Если смотреть на категорию гостиниц, то здесь есть самые разнообразные предложения — и более бюджетные в 2-3 "звезды", и наиболее востребованные пятизвездные. Именно последние, как правило, всегда в дефиците, так как таких отелей не так много.

Цены скорректировались в большую сторону от 8% до 30%. Если исключить объекты размещения самого высокого класса, то средний чек на путешествие, включая перелет, варьируется в пределах 100-150 тыс. руб.».

В каких регионах все чаще покупают курортную недвижимость

Пляжный сезон в Сочи уже начался. Власти курорта рассказали, что 170 городских пляжей получили паспорт готовности к приему отдыхающих. Правда, море пока прохладное, заметил заместитель гендиректора санаторно-курортного объединения «РосЮгКурорт» Валерий Сычев:

«Море прохладное. Я думаю, что холоднее, чем в прошлые года. Сейчас температуры воды 17,5-17,8 градусов. В ближайшее время, скорее всего, она прогреется до 18 градусов.

Сочи достаточно активно развивается, открываются новые пляжи, появляются новые возможности в плане инфраструктуры: кабинки для переодевания и душевые, точки проката и пункты питания. Я думаю, что город готов на 100% к пляжному сезону».

Между тем некоторые россияне не очень высоко оценивают уровень отдыха в Сочи. В соцсетях не умолкают негодования — цены сильно завышены, а качество сервиса, отелей и пляжа оставляет желать лучшего. Но вариантов у тех, кто хочет провести отпуск у моря, не так уж много. Продажи путевок в Крым, например, за этот год упали на 31%.

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Яна Загоровская

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