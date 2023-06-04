Поездки вписались в длинные выходные

В подмосковных гостиницах на следующие выходные почти не осталось мест. В Федерации рестораторов и отельеров “Ъ FM” рассказали, что 90% номеров на 10-е, 11-е и 12 июня забронированы. А в сервисе «Яндекс. Путешествия» подтвердили, что большинство запросов сейчас приходится именно на длинные выходные. При этом цены выросли, стоимость размещения на одни сутки за год стала выше на 15-20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ FM” позвонил в подмосковные отели высокой ценовой категории и выяснил, во сколько может обойтись отдых на двоих на праздниках и какие номера еще остались.

«Истра Holiday»: «Пока еще есть варианты. На двоих с тарифом "завтрак, обед и ужин" гостиничный номер на трое суток обойдется в 45,8 тыс. руб. Цена выше, если одну ночь бронировать. Посещение бассейна, мини-саун и тренажерного зала входит в проживание, как и анимационные программы для детей и взрослых. В ресторане звучит живая музыка». Парк-отель «Орловский»: «На эти даты остались один номер люкс за 136 тыс. руб. и коттедж в "Рыбацкой деревне" за 61 тыс. руб. В этом случае работает система "Все включено". Еще в домах русского зодчества остался один номер за 52 тыс. руб. В стоимость входят развлекательная программа, зона SPA — бассейн, хамам, сауна, спортзал. Песочные пляжи оборудованы шезлонгами, батутами, бассейнами. Включены алкогольные, безалкогольные напитки». Country Club: «С 9-е по 12-е июня в наличии остался стандартный номер с трехразовым питанием, он обойдется в 36 тыс. руб. Будет усиленная анимационная программа с караоке и игрой в "Мафию". В стоимость проживания, помимо питания, входят также бассейн, тренажерный зал, сауна».

Как отмечают в Федерации рестораторов и отельеров, в основном россияне готовы потратить на отдых в Подмосковье от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб. в сутки. По данным сервиса «Яндекс. Путешествия», средний чек чуть ниже — 5,5 тыс. руб.

Помимо Московской области, в топ популярных направлений также вошли Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан и Нижегородская область. При этом россияне стали чаще делать выбор в пользу отелей с более качественным сервисом и обширным набором услуг, отметил генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин:

«Спрос не вырос, он даже несколько снизился. Дело в том, что весной по программе кешбэка можно было бронировать туры с заездами до 30 июня. И, соответственно, праздничные даты начала июня покупались на таких условиях. Вместе с тем прошлогодняя загрузка на этот период была процентов на 15 лучше. Кешбэк в целом был мощным фактором стимулирования внутреннего туризма.

Сейчас мы оцениваем удорожание примерно в 12-13%. Туристы выбирают хорошие отели, дороже, чем в среднем. Качественный отдых в Подмосковье на эти даты обойдется тысяч в 15-18 за три дня на человека. Суточная цена — 5-5,5 тыс. руб. за четырехзвездный отель с тарифом "Все включено", с хорошей инфраструктурой.

Подмосковье набирает популярность. При такой достаточно высокой цене за счет того, что дорога условно бесплатная, все равно средний чек такой поездки существенно ниже, чем любое другое направление.

Кроме того, новая туристическая звезда — Дагестан. Спрос на него очень хороший, на 30% выше, чем год назад, и продолжает расти.

Этот регион покажет абсолютно лучший результат в своей истории, приняв, я думаю, свыше 2 млн туристов. И загрузка на праздничные даты тоже на треть выше, чем в 2022-м. Конечно, сказывается и то, что перелет сюда стоит дешевле, чем в Сочи. Билет на рейс Москва-Махачкала на праздники будет стоить 10-12 тыс. руб. Три-четыре экскурсионных дня в Дагестане обойдутся тысяч в 20. То есть, думаю, в 30 тыс. руб. можно уложиться.

Если брать Черное море, Сочи, то короткая поездка на выходные обойдется в 35-40 тыс. руб. Анапа растет очень хорошо, добавляя примерно 10-15% к показателям прошлого года, несмотря на то, что аэропорт по-прежнему не принимает туристов. Там три дня обойдутся тысяч в 15».

Кроме того, россияне стали заранее бронировать отели на праздничные дни. По данным «Яндекс. Путешествий», в основном за 30 дней до начала поездки.

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Анна Маргулис