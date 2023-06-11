«Единая Россия» выдвинула Айсена Николаева кандидатом на выборы главы Якутии

Айсен Николаев сообщил, что «Единая Россия» выдвинула его кандидатом на выборы главы Якутии. Президент Владимир Путин ранее поддержал его выдвижение на новый срок.

«Сегодня конференция партии "Единая Россия" выдвинула меня кандидатом на должность главы республики. Благодарен своим однопартийцам за оказанное мне доверие»,— написал господин Николаев «ВКонтакте».

Айсен Николаев в 2007–2011 годах возглавлял администрацию президента и правительства Якутии. В 2012–2018 годах работал мэром Якутска. В 2018 году возглавил Якутию. На прошлых выборах набрал больше 71% голосов.

По мнению Фонда развития гражданского общества, если в Якутии на выборах будет выставлен сильный соперник, то может состояться второй тур. Эксперты отмечают, что в 2018 году проиграл преемник господина Николаева на мэрских выборах, в регионе был один из худших результатов по голосованию по поправкам к Конституции, в 2021 году КПРФ обогнала «Единую Россию» на выборах в Госдуму.

Подробнее о мнении экспертов — в материале «Ъ» «Не без конкурентных».

Леонид Уварчев