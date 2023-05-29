Песков: Путин поддержал новое выдвижение Николаева на пост главы Якутии

Президент Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым попросил обратить внимание на рынок труда. Господин Путин отметил наличие хороших инвестиционных программа в регионе, которые должны изменить ситуацию с безработицей в лучшую сторону. Господин Николаев, в свою очередь, заявил, что в Якутии создаются десятки тысяч рабочих мест. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по итогам встречи сообщил, что Владимир Путин поддержал новое выдвижение Айсена Николаева на пост главы Якутии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева) и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин (слева) и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев

Фото: пресс-служба президента РФ

«Действительно поддержал и пожелал успехов»,— сообщил ТАСС господин Песков. Выборы руководителя республики пройдут в сентябре 2023 года. Этот пост господин Николаев занял в 2018 году. О том, что он планирует баллотироваться на второй срок, стало известно в конце 2022 года.

«Нужно обратить внимание все-таки на рынок труда»,— сказал президент РФ во время рабочей встречи.

«У вас очень хорошие инвестиционные программы, многие компании готовы вкладывать и вкладывают уже. Это, думаю, будет менять ситуацию с безработицей в лучшую сторону»,— отметил господин Путин. «Меняет. Реально у нас создаются десятки тысяч рабочих мест»,— отреагировал глава Якутии. По его словам, с отрасли по добыче полезных ископаемых зарплата составляет под 160 тыс. руб., однако в сельском хозяйстве — 50 тыс. руб. Комментируя ситуацию с безработицей, Айсен Николаев сообщил, что в последние годы она превышала 7%, сейчас в регионе этот уровень составляет чуть больше 6%.

В 2018 году уровень безработицы в Якутии составлял 6,9%, в 2019 году — 6,9%, в 2020 году — 7,4%, в 2021 году — 6,9%, следует из официальных республиканских данных. В апреле в региональном министерстве экономики отчитались об историческом минимуме безработицы. За декабрь 2022 года—февраль 2023 года ее уровень опустился до 5,8%.

Мария Федотова