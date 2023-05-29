Песков: Путин поддержал новое выдвижение Николаева на пост главы Якутии

Президент Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым попросил обратить внимание на рынок труда. Господин Путин отметил наличие хороших инвестиционных программа в регионе, которые должны изменить ситуацию с безработицей в лучшую сторону. Господин Николаев, в свою очередь, заявил, что в Якутии создаются десятки тысяч рабочих мест. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по итогам встречи сообщил, что Владимир Путин поддержал новое выдвижение Айсена Николаева на пост главы Якутии.
Президент России Владимир Путин (слева) и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Фото: пресс-служба президента РФ
«Действительно поддержал и пожелал успехов»,— сообщил ТАСС господин Песков. Выборы руководителя республики пройдут в сентябре 2023 года. Этот пост господин Николаев занял в 2018 году. О том, что он планирует баллотироваться на второй срок, стало известно в конце 2022 года.
«Нужно обратить внимание все-таки на рынок труда»,— сказал президент РФ во время рабочей встречи.
«У вас очень хорошие инвестиционные программы, многие компании готовы вкладывать и вкладывают уже. Это, думаю, будет менять ситуацию с безработицей в лучшую сторону»,— отметил господин Путин. «Меняет. Реально у нас создаются десятки тысяч рабочих мест»,— отреагировал глава Якутии. По его словам, с отрасли по добыче полезных ископаемых зарплата составляет под 160 тыс. руб., однако в сельском хозяйстве — 50 тыс. руб. Комментируя ситуацию с безработицей, Айсен Николаев сообщил, что в последние годы она превышала 7%, сейчас в регионе этот уровень составляет чуть больше 6%.
В 2018 году уровень безработицы в Якутии составлял 6,9%, в 2019 году — 6,9%, в 2020 году — 7,4%, в 2021 году — 6,9%, следует из официальных республиканских данных. В апреле в региональном министерстве экономики отчитались об историческом минимуме безработицы. За декабрь 2022 года—февраль 2023 года ее уровень опустился до 5,8%.