Мэр партии

«Единая Россия» первой из партий официально выдвинула своего кандидата на пост мэра Москвы: на конференции столичного отделения 9 июня делегаты поддержали кандидатуру действующего градоначальника Сергея Собянина. Для соблюдения всех юридических тонкостей в бюллетене для тайного голосования рядом с Сергеем Собяниным должен был быть еще один не менее достойный претендент. Им стал лидер московских единороссов и вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Впрочем, несмотря на наличие формальной альтернативы, интриги от московской конференции «Единой России» никто и не ждал: Сергея Собянина избрали единогласно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Формальным конкурентом Сергея Собянина (слева) за право баллотироваться в мэры от «Единой России» стал глава столичного отделения партии Петр Толстой

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Формальным конкурентом Сергея Собянина (слева) за право баллотироваться в мэры от «Единой России» стал глава столичного отделения партии Петр Толстой

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Действующий руководитель Москвы Сергей Собянин впервые будет участвовать в выборах мэра в этом году как партийный кандидат от «Единой России» (ЕР). Напомним, что он возглавил Москву осенью 2010 года после отставки Юрия Лужкова «в связи с утратой доверия» тогдашнего президента Дмитрия Медведева. В 2013 году господин Собянин избрался на этот пост на прямых выборах, а в 2018-м переизбрался. Оба раза он избирался как самовыдвиженец, объясняя свое решение тем, что «должность мэра в большей степени хозяйственная, чем политическая». Решение этого года, как ранее пояснил “Ъ” лидер московских единороссов Петр Толстой, обосновано тесной связью Сергея Собянина с ЕР и консолидацией общества вокруг президента и его партии.

Перед голосованием состоялась встреча господина Собянина с партийным активом, в которой принял участие секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Последний отметил, что под руководством действующего мэра Москва стала одним из самых умных и комфортных городов мира, а также одной из первой подключилась к помощи новым территориям РФ. «Главным политическим событием Москвы будут выборы мэра, и наша задача — обеспечить безусловную победу нашего кандидата»,— заявил господин Турчак. Он напомнил, что Сергей Собянин является членом ЕР с 2003 года, а с 2011-го входит в состав бюро высшего совета партии. Сергей Собянин трижды возглавлял партийные списки на выборах в Госдуму, и трижды ЕР одерживала победу, добавил господин Турчак.

Мэр Москвы на встрече с партактивом первым делом поблагодарил «Единую Россию» за многолетнюю совместную работу и поддержку. Он отметил, что изначально перед его командой стояла «невероятно сложная задача» — не только немного что-то улучшить, а радикально изменить столицу и войти в пятерку лучших городов мира.

«Когда мы с вами об этом говорили, задумывали, на самом деле, кроме такой скептической улыбки, эти слова мало что вызывали. Сегодня это вполне себе устоявшаяся истина»,— заявил господин Собянин под аплодисменты зала. Он рассказал участникам встречи, как за годы работы его команды Москва из состояния практически «полного коллапса» вышла на сегодняшний уровень. В первую очередь, по словам мэра, это полная реконструкция всей транспортной системы, благодаря чему, несмотря на рост численности населения и автомобилей, ситуация в столице не только не ухудшилась, а стала лучше на 10–15%. Впрочем, не без досады в голосе господин Собянин признал, что часть такого успеха достигнута за счет платных парковок: «Не то чтобы это прекрасно, но мы ушли от транспортного коллапса, и мы уже его не допустим». Напомнил господин Собянин и о том, как вернул москвичам общественные пространства, которые были «украдены» рекламой, грязью, неухоженностью, плохим освещением: «Город как бы исчез и превратился в проезжую часть для машин». Господин Собянин рассказал собравшимся, что на встречу ехал по Маросейке и наблюдал, как люди гуляют по чистым широким тротуарам. А ведь расширение тротуаров начиналось с «истерик», вспомнил он. «Сегодня если кто-то оставит свой автомобиль на тротуаре, его просто живьем съедят… Я считаю, что нам все-таки удалось вернуть Москву москвичам»,— подчеркнул градоначальник под очередной шквал аплодисментов.

По итогам встречи с Сергеем Собяниным партактив утвердил резолюцию, в которой предлагалось выдвинуть его кандидатом в мэры Москвы. Однако, по уставу «Единой России», это была только часть процедуры, а официальное решение принимается на конференции регионального отделения путем тайного голосования ее делегатов.

Региональная конференция началась после небольшого перерыва, но к этому моменту в СМИ и Telegram-каналах уже вовсю пестрили заголовки, что «Единая Россия» выдвинула Сергея Собянина кандидатом в мэры. Да и сам мэр Москвы к этому времени успел опубликовать пост в своем блоге, в котором сообщил о решении вновь баллотироваться, поблагодарил «Единую Россию» за выдвижение и попросил уже поддержки москвичей. Несмотря на то что сомнений во всеобъемлющей поддержке кандидатуры господина Собянина ни у кого и не было, партийную процедуру необходимо было соблюсти.

Она предполагала, что в бюллетене единороссов должен был появиться еще один кандидат, чтобы делегатам было из кого выбирать. Для конкуренции с Сергеем Собяниным нужно было выбрать самого достойного претендента, поэтому второе место в бюллетене занял Петр Толстой. Но итоги голосования оказались однозначными: все 275 делегатов конференции московского отделения «Единой России» единогласно поддержали господина Собянина. Теперь он стал официальным кандидатом в мэры Москвы от «Единой России».

Напомним, что с момента назначения Мосгордумой выборов мэра (столичный парламент это сделал 7 июня) у партий есть месяц на официальное выдвижение своих кандидатов. Следующей 16 июня это сделает партия «Яблоко», которая планирует выдвинуть в мэры Москвы депутата Мосгордумы Сергея Митрохина. «Новые люди» проведут конференцию 18 июня, где официально выдвинут зампреда Госдумы Владислава Даванкова. Затем 20 июня своего кандидата выдвинет «Справедливая Россия — За правду»: им должен стать лидер столичного отделения и депутат Госдумы Дмитрий Гусев. От ЛДПР участие в выборах мэра Москвы намерен принять зампред Госдумы Борис Чернышов, либерал-демократы проведут свою конференцию 21 июня. Наконец, 23 июня своего кандидата выдвинет КПРФ, которым, как ожидается, станет внук лидера Компартии, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов. Пока на этом список желающих принять участие в выборах мэра Москвы заканчивается. После выдвижения всем им предстоит процесс регистрации, который включает в себя прохождение муниципального фильтра. Но, скорее всего, москвичи увидят в бюллетенях только пять фамилий: конкуренцию Сергею Собянину составят только кандидаты от партий, представленных в Госдуме. Как ранее объяснял источник “Ъ”, это как раз связано с муниципальным фильтром: подавляющее большинство местных депутатов в Москве у «Единой России», партия поддерживает специальную военную операцию, и ее представители вряд ли отдадут свой голос кандидату с иной позицией. Поэтому, по мнению источника “Ъ”, шансов пройти муниципальный фильтр у представителей внесистемной оппозиции и партии «Яблоко» нет. Отметим, что для прохождения муниципального фильтра в Москве каждому кандидату нужно представить в Мосгоризбирком не менее 110 подписей муниципальных депутатов в свою поддержку.

Елена Рожкова