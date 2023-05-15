Расчет окончен

Как стало известно “Ъ”, на сентябрьских выборах мэра Москвы оппозиция будет представлена только кандидатами от парламентских партий. Три из них своих потенциальных выдвиженцев уже назвали, а имя четвертого будет объявлено в конце этой недели на конференции партии «Новые люди». Еще одним кандидатом должен стать действующий градоначальник Сергей Собянин, который публично о готовности идти на новый срок еще не заявлял. Также пока неизвестно, будет ли мэр баллотироваться в качестве самовыдвиженца, как на двух предыдущих выборах, или же от «Единой России». Впрочем, эксперт считает, что в условиях специальной военной операции и консолидации общества вокруг власти вопрос о том, от кого выдвигаться, становится вторичным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

19 мая партия «Новые люди» проведет конференцию, на которой будет назван кандидат в мэры Москвы, и открытую встречу с самим потенциальным выдвиженцем. Мероприятие, как сообщили “Ъ” в пресс-службе партии, пройдет в Серебряном бору в формате «пикника с шашлыками». Имени будущего кандидата «Новые люди» не раскрывают, но, по сведениям “Ъ”, им станет вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Три другие парламентские оппозиционные партии свои планы на осенние выборы градоначальника уже обнародовали. КПРФ собирается выдвинуть внука лидера партии, депутата Мосгордумы Леонида Зюганова. От «Справедливой России — За правду» в кампании намерен принять участие руководитель столичного отделения партии, депутат Госдумы Дмитрий Гусев. А ЛДПР заявила о готовности выдвинуть в мэры 31-летнего вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова.

Между тем источник “Ъ”, знакомый с ситуацией в Москве, говорит, что представителями четырех думских партий список оппозиционных кандидатов в градоначальники и ограничится. Выдвиженцу от непарламентской оппозиции, по его словам, вряд ли удастся пройти муниципальный фильтр, поскольку для этого надо будет вступать в договорные отношения с депутатами от «Единой России» (ЕР), поясняет собеседник: «У ЕР большинство муниципальных депутатов в Москве, партия поддерживает специальную военную операцию, и ее депутаты вряд ли отдадут свой голос кандидату с иной позицией. Поэтому шансов пройти муниципальный фильтр у кандидатов от внесистемной оппозиции или от партии "Яблоко" нет».

Напомним, по итогам муниципальных выборов-2022 в Москве кандидаты от ЕР получили 1160 из 1417 мандатов, еще 134 места в районных советах заняли выдвиженцы провластного объединения «Мой район», а оппозиции и самовыдвиженцам досталось только 123 мандата. Для преодоления муниципального фильтра кандидат в мэры должен заручиться поддержкой как минимум 110 депутатов.

Выборы мэра Москвы назначает Мосгордума за 90–100 дней до Единого дня голосования. В этом году он запланирован на 10 сентября, и, следовательно, выборы должны быть объявлены не позднее 12 июня, после чего начнется официальное выдвижение кандидатов. Действующий мэр Сергей Собянин пока публично не объявлял о своем участии в осенних выборах, но, по словам источников “Ъ”, намерен это сделать. Кроме того, ему предстоит определиться, будет ли он баллотироваться на новый срок в качестве самовыдвиженца, как было в двух предыдущих кампаниях, или от партии «Единая Россия». По сведениям одного из источников “Ъ”, конференция московского отделения ЕР по выдвижению кандидата уже готовится и в случае необходимости пройдет ориентировочно во второй декаде июня.

Сергей Собянин возглавил Москву осенью 2010 года после отставки Юрия Лужкова «в связи с утратой доверия» тогдашнего президента Дмитрия Медведева. Кандидатуру господина Собянина главе государства предложила «Единая Россия», затем президент внес ее в Мосгордуму, после чего депутаты тайным голосованием наделили Сергея Собянина полномочиями мэра до 2015 года. Летом 2013-го градоначальник досрочно сложил полномочия, чтобы переизбраться мэром на прямых выборах. Баллотироваться он решил в качестве самовыдвиженца, объяснив, что выдвигаться от партии (мэр Москвы входит в высший совет ЕР) — это самый простой вариант, а «надо идти самым трудным путем, заручившись поддержкой избирателей». ЕР, впрочем, все равно называла его своим кандидатом. «Самовыдвижение позволит максимально объединиться вокруг нашего кандидата представителям самых разных общественных и политических сил Москвы»,— пояснял занимавший тогда пост секретаря генсовета ЕР Сергей Неверов.

В 2018 году Сергей Собянин вновь пошел на выборы самовыдвиженцем, потому что, по его словам, «должность мэра в большей степени хозяйственная, чем политическая, и должна учитывать настроения, мнения москвичей любых политических взглядов». ЕР на конференции столичного отделения официально объявила о его поддержке. Тогдашний лидер отделения Андрей Метельский заявил, что все члены партии в обязательном порядке должны принять активное участие в агитационной работе и помочь со сбором подписей за Сергея Собянина, которому надо было получить 36 тыс. автографов москвичей.

Политолог Алексей Макаркин считает, что в нынешней политической обстановке, когда общество консолидируется вокруг власти на фоне специальной военной операции, вопрос, от кого баллотироваться, становится вторичным. Тот электорат в Москве, который не проголосовал бы за ЕР ни при каких условиях, скорее всего, не будет голосовать и за Сергея Собянина, рассуждает эксперт: «Если брать тех, кто был готов голосовать за президента, за мэра, но не любил ЕР, то сегодня на фоне специальной военной операции они исходят из того, что все претензии к ЕР носят второстепенный характер и сейчас все должны сплотиться и объединиться». Поэтому политтехнологический вопрос о выдвижении в качестве независимого кандидата ради привлечения сомневающегося избирателя сегодня отпадает, отмечает господин Макаркин. По его мнению, результат господина Собянина в качестве самовыдвиженца или кандидата от ЕР будет мало различаться. При этом партийный бренд вряд ли даст дополнительные очки господину Собянину, а вот ЕР с аппаратной точки зрения решение о выдвижении мэра от партии будет выгоднее, резюмирует политолог.

Елена Рожкова, Андрей Винокуров