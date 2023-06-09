Борьба за мир во всем мэре

Российская столица вошла в тройку лучших в мире по качеству школьного образования, а также в топ-10 крупнейших городов мира по снижению напряженности криминогенной обстановки, напоминает Сергей Собянин в документе «Москва. Итоги и планы развития города до 2030 года», который является по сути его предвыборной программой на новый срок в кресле мэра. Сеть метрополитена выросла более чем в полтора раза, а инвестиции в мегаполис почти достигли 6 трлн руб., продолжает господин Собянин, предлагая и дальше вкладываться в транспорт и социалку. Так, горожанам обещаны «полностью обновленный каркас здравоохранения» Москвы, персонализация образования и лечения, 70 новых станций подземки и МЦД, а также еще более ощутимое снижение уровня преступности.

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Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Сергей Собянин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Предвыборная платформа Сергея Собянина — 80-страничный документ под названием «Москва. Итоги и планы развития города до 2030 года» (.pdf). По традиции ежегодных выступлений мэра отсчет в нем ведется с 2010 года, когда господин Собянин впервые стал столичным градоначальником. С этого времени в Москве появились более 500 новых школ и детсадов, 125 поликлиник, 109 новых станций метрополитена (включая новую Большую кольцевую линию и МЦК), построено 1,2 тыс. км дорог и 118 млн кв. м недвижимости, говорится в документе. «Важнейшим фактором роста стала новая индустриализация города»: объем промпроизводства с 2010 года вырос в 1,8 раза, инвестиции «из всех источников» более чем утроились (достигнув 5,9 трлн руб.), а объем вредных выбросов в атмосферу, наоборот, уменьшился в 2,6 раза «благодаря экологической модернизации промышленности и транспорта». Отдельно упоминаются программа реновации жилья (в ее рамках квартиры должны получить 1 млн человек), реставрация 2 тыс. объектов культурного наследия и цифровые сервисы, «к которым привыкли москвичи», на столичном портале госуслуг (вроде онлайн-записи к врачу) и в Московской электронной школе (МЭШ).

Приоритеты развития Москвы до 2030 года Сергей Собянин также отдает социалке.

Так, горожанам обещаны «полностью обновленный каркас здравоохранения» (с крупными медклиниками и новой сетью клиник женского здоровья), переход на «персонализированное лечение» и вообще «завершение перехода от медицины лечения болезней к медицине сохранения здоровья». По замыслу, меры должны повысить продолжительность жизни горожан с 78 лет до 81 года. Реалистичность планов должны подтверждать разбросанные по документу свершившиеся факты вроде открытой сети диагностических павильонов «Здоровая Москва», увеличения объемов ЭКО впятеро и закупок Москвой «тяжелого» медоборудования по контрактам жизненного цикла впервые в истории отечественного здравоохранения.

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Москва уже вошла, напоминает мэр, в тройку лучших городов мира по качеству школьного преподавания (в 2018 году в исследовании PISA). Обещаны «персонализация образования» с подбором индивидуальных программ (и «одновременным обеспечением массового качества образования»), реформа среднего профессионального образования «с учетом потребностей экономики города» и дальнейшее развитие сервисов МЭШ.

Масштабные планы развития по традиции намечены в транспортной отрасли. Столичное метро уже является самым пунктуальным в мире (со ссылкой на исследование объединения метрополитенов CoMET).

Констатировав, что с 2011 года более чем у 4 млн москвичей станция подземки, МЦК или МЦД уже появилась рядом с домом, Сергей Собянин предлагает до 2030 года построить еще 70 станций метро и МЦД, проложить 350 км новых дорог и 200 км выделенных полос для общественного транспорта на трассах.

Благодаря последним, подчеркивается в документе, 1,6 млн горожан ежедневно «добираются на такси быстрее, чем на личном автомобиле». В столичном транспорте вообще «стало свободнее» (так как с 2010 года в нем создали почти 17 млн пассажирских мест, в том числе 8,4 млн — в метрополитене), а на МЦД «ходят только современные электропоезда». «Последний раз так масштабно парк поездов обновлялся к Олимпиаде-80»,— подчеркивается в документе. В планах также фигурируют замена к 2030 году всех автобусов электробусами, три новые линии метрополитена и транспортная доступность для 97% жителей Москвы подземки, МЦК или МЦД.

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За последнюю десятилетку уровень преступности снизился на треть, а число убийств — вдвое, констатирует мэр, при этом Москва вошла в топ-10 крупнейших городов мира по снижению напряженности криминогенной обстановки (рейтинг Crime Index).

В планах Сергея Собянина — дальнейшее снижение уровня преступности, развитие современных технологий в этой сфере (в том числе видеонаблюдения) и ввод в эксплуатацию 12 пожарных депо.

Отметим, что в 2018 году Сергей Собянин также шел на выборы с подчеркнуто социальной программой, предлагая в качестве основной идеи программу ликвидации территориальной дискриминации в мегаполисе — в смысле создания единого стандарта качества жизни и городской среды в 146 муниципалитетах. Ядром платформы тогда была программа комплексного благоустройства «Мой район» (ее предлагалось совместить с программой поддержки малого бизнеса). При этом власти все эти годы тратили на благоустройство около 35–40 млрд руб. В 2018 году в программе также ставились цели строительства четырех дорожных хорд (Юго-Восточная, Северо-Восточная, Северо-Западная, Южная рокада) — эту работу планируется завершить в этом году, когда должен быть полностью открыт для движения 68-километровый Московский скоростной диаметр (в него вошли участки Юго-Восточной и Северо-Восточной хорд).

В нынешней программе констатируется, что последняя пятилетка стала «временем серьезнейшего испытания на прочность», с пандемией COVID-19, «военными действиями» и беспрецедентными санкциями. При этом в документе, конечно, есть раздел о помощи армии, мобилизованным гражданам и их семьям. Но в целом это подчеркнуто мирная программа развития мегаполиса.

Александр Воронов