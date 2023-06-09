Валютные переводы заграждают комиссией

Райффайзенбанк продолжает ужесточать условия для валютных операций в России. С 20 июня он начнет брать, по сути, заградительную комиссию за зачисление долларов из других банков — 50% от суммы перевода, но не более $500, говорится на официальном сайте организации. Мера не касается входящих переводов на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и клиентов Private Banking. В банке пояснили, что изменились рыночные условия, и он вынужден ограничить количество таких операций в долларах США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

После того как Москва начала военные действия на Украине, в СМИ неоднократно появлялись сообщения о возможном уходе Райффайзенбанка с российского рынка. Вероятно, новые условия по валютным переводам — результат давления на австрийскую головную группу компании, считает младший директор агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский:

«Это заградительная комиссия в надежде на то, что никто этим пользоваться не будет. Материнский банк Raiffeisen находится под серьезным политическим и экономическим давлением со стороны европейских властей. Они хотят, чтобы он каким-то образом или свернул, или прекратил операции в России. И банк вынужден реагировать на пожелания своих акционеров из Австрии.

Но вместе с тем на российскую "дочку" приходится львиная доля выручки, прибыли, активов банковской группы Raiffeisen. Соответственно, для группы утрата этой кредитной организации является утратой большей части бизнеса, что нежелательно. Поэтому банк находится в определенном конфликте интересов бизнеса и политики».

В прошлом году российское подразделение Райффайзенбанка получило €2,2 млрд прибыли. Это практически 60% от показателей всей группы. В конце мая Reuters сообщал, что после многомесячных безуспешных поисков покупателя на свою «дочку» австрийская группа Raiffeisen Bank International попробует передать российский бизнес акционерам. Руководство организации утверждало, что может покинуть страну не раньше третьего квартала этого года.

Вместе с тем количество валютных инструментов, доступных клиентам в России, вероятно, продолжит сокращаться, предполагает эксперт финансового рынка Андрей Бархота: «Если представить схему реализации акций российского Raiffeisenbank стратегическому инвестору, то в процессе оценки стоимости этого актива потенциального покупателя будет интересовать прежде всего возможность введения санкций против Raiffeisenbank после передачи прав собственности от австрийской группы.

Если для клиента уже будет исключена ситуация и вообще возможность этих валютных переводов, то инвестору будет проще оценить, что на самом деле стоимость актива справедлива, и при изменении акционерного капитала, его структуры каких-то кардинальных событий не произойдет.

Поэтому, возможно, на горизонте трех-шести месяцев мы увидим, что перечень валютных операций сильно сузится или даже сведется к некой нулевой точке.

Банк останется на таких архетипичных продуктах вроде кредита и депозита. Переводы перестанут быть его эксклюзивной функцией, и, более того, он их полностью нивелирует».

С начала апреля Райффайзенбанк фактически отключил российских непремиальных клиентов-физлиц от переводов SWIFT в долларах, а в марте ввел минимальный порог перевода в долларах и евро — 20 тыс. Кроме того, месяц назад компания закрыла корсчета для переводов в евро всем российским банкам.

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Александр Рассохин, Владимир Расулов