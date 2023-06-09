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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 471-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 9 июня

Пентагон выделит новый пакет военной помощи Украине на $2 млрд, сообщает Bloomberg. В Белгороде и Белгородском районе из-за обстрелов ночью было повреждено несколько зданий. Пострадали три человека, двоих госпитализировали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Производитель электроники и бытовой техники Vestel приостановил проект возобновления производства в РФ. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:59. «На Северном молу ориентировочно с 11:30 флот будет проводить очередную тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой»,— сообщает губернатор Севастополя Развозжаев.

9:53. Министр обороны Украины Алексей Резников на форуме «Диалоги о восстановлении Украины» сказал, что Украина допускает возможность переговоров и мирного соглашения, если Россия изменит заявленные ранее цели СВО, сообщает NV.ua.

9:50. В реке Днепр в районе Запорожской АЭС резко снизился уровень воды, сообщил «РИА Новости» глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

9:48. Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 83 руб. впервые с 7 апреля.

9:39. В Запорожской области создано народное ополчение, вместе с полицией и военной комендатурой ополченцы заступят на патрулирование — врио губернатора Запорожской области Балицкий.

9:39. Уголь из ДНР по логистическим цепочкам поставляется и в страны Европы, и в азиатские страны, рассказал в интервью «РИА Новости» врио главы республики Денис Пушилин.

9:10. Тело погибшей женщины обнаружено в зоне затопления в Херсонской области после прорыва плотины Каховской ГЭС, сообщили экстренные службы.

9:00. Глава Крыма Сергей Аксенов считает нужным прекратить поставки газа и нефти странам Европы, поставляющим Украине оружие.

8:58. Предоставление дальнейшей помощи Украине и репутация действующего президента США Джо Байдена зависят от результатов украинского контрнаступления. К такому выводу пришло издание Politico.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:58. Роскомнадзор заблокировал 206 тыс. ресурсов из-за недостоверной информации о спецоперации.

8:58. Из затопленных районов Херсонской области эвакуировано более 5 тыс. жителей.

8:57. Крупнейшие российские миллиардеры продолжают получать доходы от дивидендов в условиях санкций, пишет Bloomberg. По данным агентства, пять бизнесменов из нефтяной, никелевой и минеральной отраслей с 2022 года получили около $10 млрд выплат от своих компаний. Однако из-за санкций они переориентировали свои инвестиции на российский рынок.

8:57. Участника «Битвы экстрасенсов» Дмитрия Волхова (настоящая фамилия — Буриков) и еще троих человек задержали в Москве по подозрению в намерении вступить в «Русский добровольческий корпус» (РДК), сообщили ТАСС в правоохранительных органах. РДК участвует в боевых действиях на стороне Украины.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 470-й

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