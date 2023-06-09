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Коммерсантъ FM
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Белый дом назвал ожидаемыми потери ВСУ в ходе контрнаступления

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби считает, что потери среди украинских военных при увеличении интенсивности боевых действий и начале контрнаступательной операции были ожидаемы. Западные СМИ и российское Минобороны ранее заявили о начале полномасштабного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на разных участках фронта, в Киеве это пока не подтверждают.

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

«Я не хочу вдаваться в конкретику в плане потерь или военных операций. Об этом должны говорить сами украинцы. Но это война. И, как правильно сообщили, идут тяжелые бои вокруг Бахмута. И в других местах на этом фронте, который проходит по всему Донбассу вплоть до Запорожья, идут бои. И, конечно, следует ожидать, что в ходе этих участившихся боев в Бахмуте могут быть потери»,— заявил господин Кирби в эфире телеканала СNN.

По его словам, сейчас Вашингтон сконцентрируется на «максимальной поддержке» Украины. Джон Кирби уточнил, что Вашингтон окажет всю необходимую помощь Киеву в случае, если президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время «захочет воевать» на том или ином участке фронта.

О начале контрнаступления ВСУ в Запорожской области и ДНР сообщило российское Министерство обороны. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, украинские военные на протяжении последних нескольких дней безуспешно пытались атаковать позиции Вооруженных сил России на Запорожском, Южнодонецком, Бахмутском, Авдеевском и других направлениях. Как отмечает господин Шойгу, существенных успехов ВСУ добиться не удалось. Данные о начале украинского контрнаступления подтверждают журналисты CNN, NBC, The Washington Post и Bild. Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских чиновников уточняет, что Вооруженные силы Украины «понесли существенные потери с началом контрнаступления».

При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что масштабное украинское контрнаступление пока еще не началось. По словам украинского чиновника, когда наступательные действия ВСУ начнутся, «их увидят все». В Минобороны Украины о начале масштабного контрнаступления не сообщали.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

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