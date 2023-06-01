«Опасность существует реальная»

Киев рассчитывает получить приглашение в НАТО уже на июльском саммите альянса в Вильнюсе. Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных союзников не затягивать с этим важным вопросом. Он также простит ЕС, США и НАТО предоставить его стране гарантии суверенитета. Зеленский заявил об этом в Кишиневе, куда он прибыл для участия в форуме европейского сообщества. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Запад не сможет полностью выполнить требования своего союзника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В Кишиневе большой праздник единения со свободной Европой. В столице Молдавии проходит второй саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). Официальная цель мероприятия — построение диалога между членами ЕС и теми, кто желает в него вступить. Но в данном случае скорее речь идет о том, чтобы бывшим республикам СССР — в частности, Украине и Молдавии — окончательно проститься с бывшей метрополией и никогда уже к ней не возвращаться.

Владимир Зеленский — главный гость на саммите. Президент Майя Санду — в роли принимающей стороны. Ранее глава государства провела митинг в поддержку евроинтеграции, он получился масштабным, и это как бы можно считать одобрением курса действующей власти. Для участия в ЕПС заявлены лидеры 49 стран — цифра говорит сама за себя.

В Кремле назвали происходящее неполноценным политическим процессом. В первую очередь потому, что в нем не участвует Российская Федерация. Главная проблема состоит в том, что собирать красивые форумы — это одно, а выстроить новую архитектуру интеграции и безопасности — совсем другое. Партнеры прямо так и говорят, что сейчас принять Киев и Кишинев в ЕС и НАТО не представляется возможным. Поставки оружия, политическая финансовая поддержка — это немало, но отнюдь не гарантия суверенитета.

И вот этих самых гарантий на сегодня нет, хотя обсуждение активно идет. Дело в том, что можно согласовать и подписать любой красивый документ, но значить он ничего не будет, поскольку та же Россия ничего подобного не признает и соблюдать ничего не будет.

Что тогда делать бывшим партнерам? Вопрос повисает в воздухе, поскольку ответа него нет.

Однако Владимир Зеленский, судя по всему, не намерен останавливаться и опускать руки — будет дальше продавливать союзников. И вот сейчас он буквально требует: давайте, друзья, поторопимся, чтобы уже к осени был прогресс. Действительно, с танками получилось, с самолетами тоже, глядишь, с НАТО и ЕС также выгорит.

Конечно, на сегодня это видится маловероятным и даже чем-то из области фантастики. Запад не хочет воевать с Россией, и это его основной аргумент. Так что в общем и целом не существует никаких гарантий безопасности, кроме человека с ружьем. Все вокруг это прекрасно понимают, но тем не менее делают вид, что готовы день и ночь работать над решением этого вопроса.

Однако нет такой проблемы, которую нельзя решить, на то и существует термин «гибридная война». Человек с ружьем может быть неопознанный — без погон, знаков различия. Разные есть варианты. Это все к тому, что происходящее очень серьезно, и опасность существует реальная. Что касается места России в Европе и отношений с ближайшими соседями, здесь горизонты совсем не просматриваются, все в тумане, который вряд ли скоро рассеется.

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