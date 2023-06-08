Глава «Укргидроэнерго» констатировал невозможность водозабора из Каховского водохранилища

Генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил, что уровень воды в водохранилище Каховской ГЭС после прорыва плотины достиг критической отметки — 12,5 м. Водозабор в населенные пункты невозможен при уровне 12,7 м, указал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Сирота

Фото: Укргидроэнерго Игорь Сирота

Фото: Укргидроэнерго

«Под водой находится уже половина станции на 100%, вторая половина на 70% в воде, земляная вставка между шлюзом и станцией тоже вся под водой и подлежит размыву»,— сказал господин Сирота в эфире телеканала «Рада» (цитата по «УНИАН»).

Глава «Укргидроэнерго» добавил, что вода из водохранилища сбрасывается с интенсивностью около 1 м в сутки. Ожидается, что хранилище потеряет еще около 8,5 м от уровня до прорыва плотины в течение 7–8 дней. 6 июня Игорь Сирота говорил, что вода опускается на 15–20 см в сутки.

Плотина Каховской ГЭС разрушилась 6 июня. В результате неконтролируемого сброса воды из водохранилища стало затапливать населенные пункты ниже по течению Днепра. Игорь Сирота говорил, что гидроэлектростанция не подлежит восстановлению, необходимо отстраивать новую. Строительство займет не менее пяти лет.

Вода из Каховского водохранилища также необходима для работы систем охлаждения Запорожской АЭС. В МАГАТЭ предупреждали, что перебои в системе охлаждения могут привести к повреждению реакторов, расплавлению топлива и выходу из строя аварийных дизель-генераторов.

Подробности — в материале «Ъ» «Небратская ГЭС».

Лусине Баласян