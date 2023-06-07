Глава «Укргидроэнерго» заявил, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению

Генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил, что Каховская ГЭС восстановлению не подлежит и придется отстраивать новую станцию. Нужно минимум пять лет на строительство новой ГЭС в режиме 24/7, передает слова гендиректора украинский штаб по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС в Telegram.

«Чтобы построить новую станцию нужно минимум 5 лет — в режиме 24/7. На это необходимо минимум 1 млрд (валюта не указана.— “Ъ”). Ведь, мы еще не знаем полных масштабов разрушений: повреждена не только станция, но и переезды, водоснабжение, газоснабжение. Это сложный гидроузел, на перестройку которого необходимо время. Сейчас разрабатываем проект размещения станции»,— говорится в заявлении господина Сироты.

По словам главы «Укргидроэнерго», первое, что нужно сделать, — это перегородить «разрушенную дамбу» и обеспечить водой население, сельское хозяйство и промышленность. Он заявил, что компания будет аккумулировать воду на верхних водохранилищах для того, чтобы после «деоккупации» как можно быстрее наполнить Каховское водохранилище. 6 июня господин Сирота не исключал, что вода из Каховского водохранилища может уйти в течение четырех дней.

Плотина Каховской ГЭС частично обрушилась рано утром 6 июня. Вода из Каховского водохранилища начала затапливать населенные пункты: почти полностью были затоплены города Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань. На затопленных территориях проживало около 40 тыс. человек.

Министерство аграрной политики Украины сообщило, что в украинских частях Херсонской и Запорожской областей в результате разрушения плотины без воды остались 94% и 74% оросительных систем. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о «больших проблемах» с питьевой водой в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Россия и Украина обвиняют друг друга в подрыве плотины.

Подробности — в материале «Ъ» «Небратская ГЭС».

Эрдни Кагалтынов