Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Вкусная жизнь» позарилась на Aperol

Можно ли использовать итальянский товарный знак для российских безалкогольных напитков

Отечественная компания хочет отсудить права на бренд Aperol. Иск против итальянской Gruppo Campari подала фирма «Вкусная жизнь», которая производит сиропы. Она просит прекратить защиту трех товарных знаков: названий Aperol и Aperol Spritz, а также логотипа напитка. Они зарегистрированы в нескольких категориях, в том числе «соки и газированные воды». «Вкусная жизнь» считает, что производитель не использует товарные знаки именно в этом классе, поэтому и оспаривает права на бренд.

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Насколько обоснованы аргументы российской компании? Руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы DRC Владимир Ожерельев считает, что у «Вкусной жизни» есть шансы на успех:

Как «Кристалл» претендует на «пиратский» алкоголь

Как «Кристалл» претендует на «пиратский» алкоголь

«Законом предусмотрена возможность прекращения права на товарный знак либо полностью, либо в части отдельного класса, если он не использовался более трех лет. Поэтому если бренд Aperol применялся в классе "алкогольные напитки", но не использовался при производстве безалкогольных и сиропов, то у истца есть шансы.

Что касается логотипа, помимо права на товарный знак он охраняется еще и авторским правом как изобразительное произведение. Если это будет слово "Apple", то его можно использовать для класса, в котором правообладатель его не применяет. Может быть, вы захотите выпускать журнал под названием Apple, но не про компьютерную технику. Тогда у потребителя не будет ощущения, что это имеет отношение к производителю iPhone.

Как в таком случае владельцы бренда могут выстраивать линию защиты в этом споре? Возможно, они выпускали и безалкогольную продукцию. Но, учитывая, что иск был подан, думаю, что все-таки истец подготовился и убедился в том, что безалкогольная продукция под этим брендом на рынке не продавалась. Могут оспаривать и логотип, а право на товарный знак может прекратиться. Однако после этого у правообладателя все равно останется способ защититься именно авторским правом».

Похожий иск к компании Disney подал ликеро-водочный завод «Кристалл». Он намерен отсудить права на бренд «Пираты Карибского моря» и выпускать под ним крепкий алкоголь. Спор вокруг Aperol вряд ли закончится победой российской компании, считает партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Глеб Ситников. По его словам, доказать, что итальянский производитель не использует бренд для безалкогольных напитков недостаточно:

Почему Adidas отказался от претензий к Black Lives Matter

Почему Adidas отказался от претензий к Black Lives Matter

«В данном случае основания достаточно слабые. Особенно учитывая однородность таких продуктов, как алкогольные и безалкогольные напитки, а также высокую степень различительной способности товарных знаков. Одно дело, когда, допустим, у вас знак зарегистрирован для алкогольных напитков и для кондитерских изделий, а используется только для спиртного. В данном случае товары неоднородны, продаются на разных рынках, имеют иной круг потребителей, поэтому и вероятность высокая.

Aperol — широко распространенный товарный знак. Он мог использоваться не только для алкогольных напитков. Gruppo Campari могла лицензировать какие-нибудь коллаборации по изготовлению безалкогольных напитков, например, со Schweppes, и этого достаточно».

Недавно другой спор вокруг алкогольного бренда обернулся претензиями со стороны антимонопольной службы, причем в адрес зарубежного правообладателя. Немецкий производитель ликера Jagermeister ушел с российского рынка. А потом потребовал у ритейлеров снять с продажи биттер Калужского ликеро-водочного завода. В компании сочли, что он копирует ее продукцию. А в ФАС признали Jagermeister нарушителем закона о конкуренции.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Илья Сизов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...