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Коммерсантъ FM
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Cosmopolitan разольют по банкам

ГК «Руст» может расширить ассортимент коктейлей

Структура ГК «Руст» Рустама Тарико может расширить ассортимент слабоалкогольных коктейлей за счет бренда Cosmopolitan, права на которые в РФ принадлежали крупному производителю спиртного Diageo. Подразделение «Руст» пыталось снять охрану с неиспользуемого бренда в суде, где выяснилось, что Diageo сама отказалась от прав на марку после ухода из России. Название Cosmopolitan не требует дополнительного продвижения, но конкуренция в растущем сегменте коктейлей ужесточается.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Входящий в ГК «Руст» Рустама Тарико завод «Браво Премиум» может начать выпуск слабоалкогольных коктейлей в банках с товарным знаком Cosmopolitan, права на который в РФ принадлежали Diageo. Это следует из текста решения суда по интеллектуальным правам, опубликованного в конце марта. Суд рассматривал заявление «Браво Премиум» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака Cosmopolitan вследствие неиспользования.

Компания подала заявку на регистрацию бренда в алкогольной категории, где используется сочетание Bravo Cosmopolitan, и представила суду развертку упаковки для печати изображений на банку и рецепт коктейля. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что Роспатент в январе прекратил охрану знака Cosmopolitan по заявлению Diageo, потому предмет спора отсутствует и суд в иске отказал. После начала военных действий на Украине Diageo объявила о приостановке продаж, а затем — о сокращении работы в РФ. В ГК «Руст» отказались от комментариев. В Diageo “Ъ” не ответили.

«Браво Премиум» выпускает слабоалкогольные напитки под марками Bravo, Sunny Breeze, Amore, Relax. Как сообщал «Руст», в 2022 году продажи завода увеличились на рекордные 77% год к году, превысив 2,27 млн 9-литровых коробов за счет запуска новых продуктов и расширения листингов. По собственным данным, на рынке готовых к употреблению слабоалкогольных напитков «Руст» занимает второе место.

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман говорит, что название Cosmopolitan хорошо подходит для слабоалкогольной продукции и широко известно в первую очередь среди городских жителей, которые и выступают основными потребителями коктейлей. Категория остается одной из самых быстрорастущих на российском рынке. По данным NielsenIQ, в январе—феврале продажи таких напитков выросли на 33,8% в объеме и на 58,4% в деньгах год к году. Натуральные продажи джина, для сравнения, увеличились на 42%, бренди — на 12,3%, а виски и рома — снизились на 19% и 10% соответственно. По данным ЕГАИС, которые приводит ЦИФРРА, в январе—марте производство слабоалкогольных напитков крепостью до 9% выросло на 16,6% год к году, до 4,4 млн дал.

В МПБК «Очаково» (коктейли «Джин-тоник», «Мохито» и др.) говорят, что российский рынок слабоалкогольных коктейлей растет несколько лет, в том числе «благодаря взвешенной политике регулирования отрасли». В компании говорят, что занимают первое место в категории и собираются усиливать позиции. Президент Ladoga (водка «Царская», джин Barrister, виски Fowler's и др.) Вениамин Грабар отмечает, что объем рынка слабоалкогольных напитков «огромен». Ladoga уже выпускает готовые коктейли под маркой Lamonica в бутылках емкостью 0,85 л, а также развивает сегмент коктейлей отложенного потребления «Царская коллекция» крепостью 30–35%. А в Алкогольной сибирской группе (АСГ; «Белая березка», «Пять озер», «Хаски», «Сиббиттер») планируют запустить линейку коктейлей «Хаски» крепостью 12% на водке в банке емкостью 0,33 л. По данным участников рынка, сегодня десять самых популярных брендов занимают около 90% объема продаж слабоалкогольных коктейлей.

Анатолий Костырев

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