Президент Сербии пойдет на выборы

Президент Сербии Александр Вучич объявил о предстоящих внеочередных парламентских выборах, а премьер Ана Брнабич — о своей отставке. Это стало ответом на продолжающиеся уже месяц в Белграде протесты, самые массовые со времени падения режима Слободана Милошевича в октябре 2000 года. Впрочем, противников властей это не остановило, они полны решимости продолжить протесты, требуя отставки и самого президента. Новый, шестой по счету раунд манифестаций пройдет в Белграде уже в эту пятницу. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич выступает перед своими сторонниками на митинге возле здания парламента в Белграде (26 мая 2022 года)

Фото: Marko Djurica, Reuters Президент Сербии Александр Вучич выступает перед своими сторонниками на митинге возле здания парламента в Белграде (26 мая 2022 года)

Фото: Marko Djurica, Reuters

Совместное обращение президента и премьера Сербии к народу в среду вечером было анонсировано заранее. Было также объявлено, что гражданам сообщат «очень важные новости». И действительно, Александр Вучич и Ана Брнабич обнародовали, что Сербию ждут отставка премьера и досрочные парламентские выборы.

«Считайте, что моя отставка на столе. Выход из нынешнего кризиса вижу в парламентских выборах»,— сообщила премьер. «То, что сказала Ана, означает скорый роспуск парламента,— заявил президент.— Ясно, что у нас будут досрочные парламентские выборы, вопрос только в точном времени их проведения». Александр Вучич также предупредил, что переходного правительства, которого добивается оппозиция, не будет, поскольку он как президент такое решение никогда не примет. «Никогда не произойдет так, что кто-то придет к власти на улице»,— заверил президент Сербии.

Обращение президента и премьера Сербии к народу стало ответом на продолжающиеся уже месяц в Белграде протесты, на которые выходят десятки тысяч человек.

Эти манифестации стали самыми массовыми в республике со времени падения режима Слободана Милошевича в октябре 2000 года. Протестующие требуют призвать власти к ответу за две майские трагедии, связанные со стрельбой и многочисленными жертвами. Все чаще в ходе протестов звучит и требование отставки самого Александра Вучича.

Сначала президент Сербии, сославшись на «полученную от партнерской спецслужбы с востока» информацию, обвинил протестующих в подготовке цветной революции. А на недавнем совещании с высшим руководством страны Александр Вучич, по свидетельству близких ему СМИ, объявил, что цель оппозиции — устранение президента, но он сдаваться не собирается. «Никогда не соглашусь с шантажом, никогда не уступлю разному отребью власть без выборов. Никогда не подпишусь под техническим или переходным правительством. Если меня убьют, после меня останется мой брат Андрей. Если убьют брата, останется сын Данило. Если убьют моего сына, останется дочь Милица. Если и ее убьют, выйдет младший сын Вукан. Даже могилы наши встанут на борьбу с усташами (хорватские фашисты.— “Ъ”)!» — приводят слова президента на совещании провластные сербские СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Сербии Ана Брнабич

Фото: Marko Djurica / Reuters Премьер-министр Сербии Ана Брнабич

Фото: Marko Djurica / Reuters

Инициировал Александр Вучич и проведение в Белграде «самого грандиозного в сербской истории митинга» в поддержку политики властей. Однако «грандиозности» не получилось. Несмотря на полученные госучреждениями разнарядки на сотрудников для обязательного участия в мероприятии и аренду сотен автобусов для доставки участников из других городов, на этот митинг собралось меньше людей, чем на протесты.

Наконец, сербский лидер запустил реформу власти.

Он покинул пост главы правящей партии, выдвинув на свое место министра обороны Милоша Вучевича, и инициировал создание широкого общенародного фронта, а теперь объявил и о внеочередных парламентских выборах.

Однако противников власти все это не останавливает. «Пусть сначала выполнит требования участников протестов. Нет смысла идти на выборы в нынешних условиях всеобщего насилия»,— заявила сразу после обращения президента Мариника Тепич, один из лидеров оппозиционной Партии свободы и правды. А зампред Народной партии Санда Рашкович-Ивич так прокомментировала слова Александра Вучича на совещании с высшим руководством: «Огромный страх президента граничит с патологией. Свою власть он воспринимает как династию. А падение с властных вершин для него равносильно смерти».

Оппозиция уже объявила, что новый, шестой по счету раунд массовых протестов под лозунгом «Сербия против насилия» состоится в Белграде в эту пятницу. Протестующие пройдут многокилометровым шествием по улицам сербской столицы, а затем возьмут на несколько часов в огромное кольцо правительственный квартал.