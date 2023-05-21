Президент Сербии опасается бунта 2.0

Сербию охватили самые массовые протесты со времени падения режима Слободана Милошевича в октябре 2000 года — последняя на данный момент подобная акция прошла в Белграде в конце минувшей недели. Десятки тысяч людей на несколько часов блокировали сербскую столицу, призывая власти к ответу за случившиеся в начале мая два массовых убийства — в белградской школе и столичном пригороде. Президент Александр Вучич, сославшись на «полученную от партнерской спецслужбы с востока» информацию, обвинил оппозицию в подготовке цветной революции. Региональные эксперты говорят “Ъ”, что президент Сербии «опасается не оппозиции, а массового бунта», а «единственная его надежда может быть связана с Москвой, которая не приемлет смены власти на улице». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marko Djurica, Reuters Фото: Marko Djurica, Reuters

Последняя акция протеста сербской оппозиции под лозунгом «Сербия против насилия», продолжавшаяся более восьми часов, с вечера пятницы до раннего утра субботы, собрала, по разным оценкам, от 50 тыс. до 100 тыс. человек. Колонна участников растянулась на 2,5 км, протестующие блокировали два моста на главных магистралях столицы, фактически парализовав на несколько часов Белград.

Это был третий по счету массовый протест с требованием привлечь власть к ответственности за две трагедии, произошедшие в Сербии в начале мая. 3 мая 13-летний ученик белградской школы убил из отцовского пистолета восьмерых учащихся и охранника, семь человек были ранены. А день спустя 21-летний преступник расстрелял из автомата в окрестностях столицы прохожих, убив восьмерых и ранив 14 человек. Протестующие требуют отставок «всех ответственных за крах системы», в частности главы МВД Бранислава Гашича, руководителя главной спецслужбы BIA Александра Вулина и министра образования Бранко Ружича, а также запрета любой пропаганды насилия и закрытия телеканалов, проповедующих агрессию и аморальность.

С каждым новым протестом число участников увеличивается, а требования становятся все более радикальными. Участники последней акции потребовали отставки президента Александра Вучича.

Призвав к блокаде мостов, одна из координаторов выступлений Елена Михаилович заявила: «В Сербии все должно встать, чтобы они ушли».

Следующий протест намечен на субботу, 27 мая.

Когда протестующие практически парализовали в пятницу сербскую столицу, президент Сербии обратился к своим сторонникам на митинге в белградском пригороде Панчево, обвинив оппозицию в организации цветной революции. «От различных спецслужб нам поступает информация, партнерская служба с востока сообщает, что это попытка цветной революции»,— заявил Александр Вучич, не уточнив, о службе какой страны идет речь. За президента это сделал его однопартиец Драган Шормаз, который у себя в Twitter написал, что «партнерскими службами с востока» могут быть только спецслужбы Москвы.

О возможности насильственного свержения власти президент Сербии говорит уже второй раз после начала массовых протестов. Неделю назад он обвинил оппозицию, что та «хочет власти без выборов», и заверил, что «в Сербии не будет ни Майдана, ни 5 октября (когда в 2000 году был свергнут президент Слободан Милошевич.— “Ъ”)».

Тогда же Александр Вучич объявил, что 26 мая в Белграде будет проведен масштабный митинг сторонников власти, который покажет ее силу и поддержку в народе. А день спустя пройдет конференция правящей Сербской прогрессивной партии, и на ней, как заявил сам президент, он объявит о своем уходе с поста партийного лидера, создании широкого общенационального фронта и проведении досрочных всеобщих выборов в сентябре.

Эти меры региональные эксперты расценивают как ответ сербского лидера оппозиции, попытку перехватить инициативу, с тем чтобы не допустить разрастания протестов. «Очевидно, что с началом протестов Александра Вучича охватила паника, причем едва ли не впервые за многие годы,— говорит “Ъ” хорватский внешнеполитический эксперт Владо Вурушич.— Он не боится новых выборов, ибо оппозиция раздроблена, а технологией сохранения власти президент овладел в совершенстве. Вучич опасается бунта, который привел в свое время к падению Слободана Милошевича. Не уверен он больше ни в поддержке со стороны Запада, который никак не добьется от него признания Косово. Единственная его надежда может быть связана с Москвой, которая не приемлет смены власти на улице, но для нее приоритет сейчас — Украина. Этим и объясняется нервозность последних заявлений и шагов Вучича».

Так или иначе, но в конце предстоящей недели в Сербии произойдут события, которые во многом предопределят дальнейший ход событий в стране.