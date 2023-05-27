Вучич покинул пост лидера правящей Сербской прогрессивной партии

Президент Сербии Александр Вучич объявил об уходе с поста лидера правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). Он предложил занять должность министру обороны Милошу Вучевичу. О своем решении господин Вучич сообщил на съезде партии в городе Крагуевац.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Александр Вучич

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Предлагаю новым председателем нашей партии избрать Милоша Вучевича… Прошу вас заботиться и беречь Сербию, повторю — увидите, буду заботиться обо всех гражданах, мне не придет в голову оставить вас, и нас ждет еще много совместных побед»,— заявил сербский президент (цитата по «РИА Новости»).

На этой неделе обострилась ситуация на севере Косово, населенном преимущественно сербами. 26 мая косовская полиция разогнала с помощью спецсредств группу сербов, пытавшихся не допустить в здания местных администраций мэров-албанцев. Александр Вучич приказал привести армию в повышенную боеготовность. МИД РФ обвинил Приштину, Запад и ЕС в обострении обстановки в Косово.

Подробности — в материале «Ъ» «Косовские мэры приступили к работе с помощью спецсредств».

Лаура Кеффер