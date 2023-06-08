Лионель Месси поднял цены

Неожиданный переход лучшего футболиста века Лионеля Месси из ПСЖ в «Интер Майами» буквально в течение нескольких часов после того, как аргентинец о нем объявил, спровоцировал колоссальный рост интереса к американскому клубу. Цены на билеты на его матчи выросли многократно, а число подписчиков клубного Twitter увеличилось вчетверо — до 4,5 млн человек. Кажется, благодаря «эффекту Месси» «Интер Майами» и MLS, футбольная лига США, смогут окупить огромные, по их меркам, инвестиции в семикратного обладателя «Золотого мяча», борьбу за которого им удалось выиграть у двух казавшихся ее безусловными фаворитами конкурентов — «Барселоны» и готового буквально завалить легенду деньгами саудовского «Аль-Хиляля».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объясняя, почему он решил перейти в «Интер Майами», Лионель Месси заявил, что настало время «жить футболом иначе, наслаждаясь им день за днем»

Фото: Sebastian Frej / MB Media / Getty Images Объясняя, почему он решил перейти в «Интер Майами», Лионель Месси заявил, что настало время «жить футболом иначе, наслаждаясь им день за днем»

Фото: Sebastian Frej / MB Media / Getty Images

Ресурсы TickPick, TicketIQ и TicketSmarter обнародовали данные о грандиозном росте в последние часы востребованности клуба американской лиги MLS «Интер Майами». Он откроет очередной сезон 21 июля встречей в рамках турнира Кубок лиг против мексиканского «Крус Асуля» на своем поле.

В среду днем самый дешевый билет на эту игру на вторичном рынке стоил $29. Вечером цена на него выросла почти в 20 раз, до $544. Такая же история — с матчами в рамках MLS.

«Интер Майами» стартует в ее будущем чемпионате 26 августа, когда примет на своем вмещающем 19 100 зрителей стадионе DRV PNK «Нью-Йорк Ред Буллс». В течение половины суток в среду самый дешевый билет на него подорожал с $30 до $512. 3 сентября «Интер Майами» сыграет с действующим чемпионом MLS «Лос-Анджелесом». Стоимость самого дешевого билета на встречу поднялась с $81 до $599. По данным TicketIQ, средняя цена посещения домашнего матча «Интер Майами», который не входит в список грандов лиги, а в прошедшем сезоне, скромно проведя регулярное первенство, вылетел уже в стартовом раунде play-off, за тот же короткий период времени выросла со $152 до $935, то есть на 515%. Но радикально выросли также цены на билеты на гостевые матчи клуба. Например, наиболее дешевый на встречу с «Шарлотт» подорожал с $42 до $356, на 748%.

Другая иллюстрация феноменального скачка интереса к «Интер Майами» — его официальный Twitter. В начале недели число его подписчиков составило примерно 1 млн человек. К ночи со среды на четверг оно увеличилось до 4,5 млн.

Исполнительный директор TicketSmarter Джефф Гудман сказал в интервью USA Today, что цифры лишь доказывают, «насколько грандиозное приобретение сделали "Интер Майами" и MLS в целом». Речь, естественно, идет о переходе, который обречен остаться самым громким в рамках нынешнего межсезонья.

Именно поздно вечером в среду (в США это был разгар дня) о переходе из ПСЖ в «Интер Майами» в интервью испанским изданиям Mundo Deportivo и Sport

сообщил Лионель Месси. Он уточнил, что не согласовал условия контракта с клубом «на сто процентов», но «решил продолжить свой путь именно там».

Объясняя мотивацию при выборе, аргентинец добавил, что почувствовал, что «настала его очередь оказаться в лиге США и жить футболом иначе, чем до этого», «наслаждаясь им день за днем». Клуб должен официально объявить о сделке 1 июля.

Эта новость стала таким заметным событием, какие давно не происходили в мировом футболе. Лионель Месси впервые в своей профессиональной карьере, стартовавшей в 2003 году, покинул Европу, поменяв ее на невзрачный по сравнению с первенствами «большой пятерки» чемпионат MLS, именно после сезона, радикально трансформировавшего его статус. Победа сборной Аргентины в конце прошлого года на чемпионате мира в Катаре, добытая прежде всего благодаря блестящему выступлению ее лидера, превратила семикратного обладателя «Золотого мяча» из просто выдающегося футболиста в безусловного футбольного короля, ровню ярчайшим легендам в истории игры — Пеле и Диего Марадоне. А громкости поступку Месси добавил тот факт, что среди имевшихся у него вариантов продолжения карьеры он отдал предпочтение, казалось бы, наименее очевидному.

О том, что Лионель Месси не будет продлевать истекающий договор с ПСЖ, в котором оказался в 2021 году, сбежав из переживавшей в тот момент кризис «Барселоны», и с которым только что завоевал титул чемпиона Франции, было известно уже несколько недель. Как и о том, что на лучшего игрока века претендуют три клуба. Фаворитами с примерно равными шансами в этой борьбе выглядели два из них. «Барселона» — потому что является фактически родным клубом аргентинца. В ее академии он созрел как игрок. В ее форме затем выходил на поле более полутора десятилетий и выиграл множество командных и индивидуальных трофеев, прежде чем, рассорившись с прежним руководством, распрощаться с ней и уехать в Париж. Занявший как раз в 2021 году пост президента «Барселоны» Жоан Лапорта неоднократно обещал ее болельщикам приложить все усилия, чтобы вернуть им любимого аргентинца, а Месси неоднократно давал понять, что не против возвращения и завершения карьеры именно в главной команде своей жизни. BBC и другие источники не сомневаются, что его сорвали в первую очередь нюансы испанского регламента и регламента Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Подписывая Месси, «Барселона», и так тратившая в последнее время много средств, всерьез рисковала нарушить положения как внутреннего, так и континентального финансового fair play.

Вторым логичным вариантом был клуб «Аль-Хиляль», представляющий Садовскую Аравию. В этом сезоне она открыла настоящую охоту за футбольными суперзвездами. В саудовской лиге уже оказались два игрока с «Золотыми мячами» в послужном списке — португалец Криштиану Роналду и француз Карим Бензема. И ими перечень звучных имен, которых уже переманили в Садовскую Аравию или вот-вот переманят, не исчерпывается. При этом «Аль-Хиляль», не стесненный никакими регламентами, готовился обрушить на Месси что-то наподобие денежного водопада. В различных медиаресурсах, оценивавших его будущую зарплату в клубе, фигурировали космические цифры от $300 млн до $600 млн.

Козыри «Интер Майами» на этом фоне смотрелись скромнее. К бесспорным можно было отнести разве что друга Лионеля Месси, популярнейшего в прошлом английского футболиста Дэвида Бекхема в роли президента и совладельца клуба, и принадлежащий аргентинцу дом во Флориде, которую он, как выяснилось, давно любит. Но MLS и ее члены все-таки вряд ли способны конкурировать с европейскими и возникшими вдруг саудовскими гигантами в щедрости, хоть нередко и привлекает знаменитостей в предпенсионном возрасте.

Впрочем, такие источники, как The Athletic и ESPN, уверены, что и в случае с альянсом-сюрпризом Лионеля Месси и команды из Флориды колоссальное значение имел финансовый фактор. На самом деле на хотя бы близкую к той, что у него была в ПСЖ (около €40 млн в год, по информации L’Equipe), зарплату, обеспеченную непосредственно клубом, Месси рассчитывать в «Интере Майами» не мог.

Контракты игроков в MLS, как и в других американских спортивных лигах, ограничивает потолок зарплат. Например, до новости о переходе Месси рейтинг договоров чемпионата по дороговизне возглавлял договор швейцарца Джердана Шакири из «Чикаго Файр».

По нему ему гарантировалось $8,15 млн ежегодно. Однако все дело не в формальной зарплате нападающего, а в том, что BBC называет предусмотренной соглашением «коллаборацией» с брендами.

Эти бренды — Apple TV и Adidas. Первый весной заключил с MLS десятилетний договор о покупке медиаправ на общую сумму $2,5 млрд. Второй примерно в то же время стал крупным партнером лиги, подписав соглашение на шесть лет и $830 млн. Adidas c 2017 года сотрудничает и непосредственно с Месси. Так вот, The Athletic и ESPN убеждены, что аргентинцу полагаются отчисления от двух компаний. У Apple TV они жестко привязаны к увеличению числа подписчиков сервиса после приезда в США аргентинца.

Maiami Herald, ссылаясь на собственные источники, прогнозирует, что Лионель Месси заключит с «Интер Майами» контракт сроком на два с половиной год с опцией продления еще на сезон. А его фактическая стоимость, включая бонусы, составит от $125 млн до $150 млн.

События среды подтверждают версию ESPN, который, предрекая, что инвестиции в Лионеля Месси с лихвой окупятся, настаивает на том, что «эффект Месси» должен быть намного мощнее эффекта, который производило появление в 1970-е годы в американском первенстве таких выдающихся игроков, как Пеле, Йохан Кройф и Франц Беккенбауэр, а уже в этом веке некоторых футбольных фронтменов следующих генераций — Дэвида Бекхема, Златана Ибрахимовича. Эксперты телеканала уточняют, что полстолетия назад его снижала низкая по сегодняшним меркам «информационная плотность», а выигрышным активом в сравнении с Бекхемом и Ибрахимовичем Месси делает его свежезавоеванный совершенно исключительный статус вкупе с удачностью момента. Ведь драйвером роста интереса к футболу в Северной Америке наряду с самим Лионелем Месси, не исключено, окажется будущий чемпионат мира. Этот турнир в 2026 году совместно примут США, Канада и Мексика.

Алексей Доспехов