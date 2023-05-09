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Лионеля Месси поманил Ближний Восток

Лучший футболист мира может отправиться в Саудовскую Аравию

Интрига, связанная с ближайшим будущим Лионеля Месси, стала еще острее после появления информации о том, что он дал предварительное согласие на переход из ПСЖ в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», который пообещал ему фантастическую зарплату — более чем €300 млн в год. Ранее претендентами на лучшего футболиста мира называли «Барселону» и американский «Интер Майами».

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» предлагает Лионелю Месси двухлетний контракт, по которому в год он будет получать более €300 млн, что примерно в десять раз превышает его нынешнюю зарплату в ПСЖ

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» предлагает Лионелю Месси двухлетний контракт, по которому в год он будет получать более €300 млн, что примерно в десять раз превышает его нынешнюю зарплату в ПСЖ

Фото: Tnani Badreddine / DeFodi Images / Getty Images

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» предлагает Лионелю Месси двухлетний контракт, по которому в год он будет получать более €300 млн, что примерно в десять раз превышает его нынешнюю зарплату в ПСЖ

Фото: Tnani Badreddine / DeFodi Images / Getty Images

В начале нынешней недели Лионель Месси снова оказался в центре внимания по двум причинам. Одна из них — это очередная полученная им ценная награда. На ежегодной церемонии Laureus (это спортивный аналог кинематографического «Оскара») аргентинцу вручили приз как лучшему спортсмену прошлого года — того, на который пришелся его эффектный триумф на чемпионате мира в Катаре. Другая причина, однако, затмила эту в плане резонанса.

AFP со ссылкой на собственный источник сообщило, что сделка 35-летнего Лионеля Месси с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» является «завершенной» и осталось урегулировать лишь «ряд деталей». Источник дал понять, что решающую роль в выборе Месси сыграла предложенная ему зарплата, которая является «гигантской». Позже эту информацию подтвердили другие медиаресурсы, такие как L’Equipe, AP и RMS Sport.

Рассуждая о финансовых стимулах, лежащих в основе вероятного перехода, издания чаще всего называют цифры от €300 млн до €363 млн — столько якобы «Аль-Хиляль» готов платить Месси по двухлетнему контракту в год.

На самом деле «гигантская» — слишком скромное определение для этой суммы. Она примерно в десять раз больше нынешней зарплаты аргентинца в ПСЖ и в полтора раза с лишним больше той, что заставила в конце прошлого года отправиться из Европы в Саудовскую Аравию когда-то на равных конкурировавшего с Лионелем Месси в борьбе за неофициальный статус лучшего футболиста текущего века португальца Криштиану Роналду. Большинство источников уверены, что контракт Роналду с клубом «Ан-Наср», основным конкурентом которого является как раз «Аль-Хиляль», предполагает ежегодный заработок в размере €200 млн.

Собеседник RMC Sport в окружении Лионеля Месси уточнил, что окончательное решение по поводу переезда в Саудовскую Аравию игрок примет после завершения сезона. Чемпионат Франции финиширует 3 июня. Лидирующему в первенстве ПСЖ осталось сыграть в нем еще четыре матча.

До мая интрига, связанная с будущим Лионеля Месси, выглядела несколько проще. Французские и испанские издания не сомневались, что он покинет ПСЖ, куда перешел из находившейся в то время в кризисе «Барселоны» в 2021 году, либо вернется в родной каталонский клуб, либо сделает выбор в пользу американского «Интер Майами»: его владелец, знаменитый в прошлом английский футболист Дэвид Бекхем, хороший приятель Месси.

Все усложнило ЧП недельной давности. ПСЖ на две недели отстранил от работы свою ярчайшую звезду, отказав семикратному обладателю «Золотого мяча» в праве в этот период даже тренироваться с командой (на днях санкции с него были досрочно сняты).

Поводом для такой резкой реакции руководства парижан был не согласованный с ним визит Месси в сопровождении членов его семьи в Саудовскую Аравию. Формально она прошла в рамках договора аргентинца с Министерством туризма страны, по которому он взял на себя функции посла по туризму государства. Но различные французские источники подозревали, что во время своего визита Лионель Месси решал и свои собственные профессиональные вопросы.

ПСЖ отстранил Лионеля Месси от работы на две недели

Между тем RMC Sport и некоторые испанские спортивные сайты обратили внимание на то, что на церемонии Laureus Месси и его супруга Антонелла долго общались с приглашенным на нее форвардом «Барселоны» Робертом Левандовским, интересуясь у него, в частности, обстановкой и атмосферой в каталонском клубе. Из этого они сделали вывод, что барселонский вариант, несмотря на прелести саудовского предложения, Месси пока не выбросил на свалку.

Алексей Доспехов

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