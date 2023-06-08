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Коммерсантъ FM
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Песков: Путин поддержит Собянина на сентябрьских выборах мэра Москвы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поддержит выдвижение мэра Москвы Сергея Собянина на новый срок в сентябре. По словам представителя Кремля, глава государства высоко ценит работу господина Собянина на посту главы столицы.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Президент весьма и весьма высоко оценивает результаты работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы. Москва — один из передовых регионов, регионов системообразующих и регионов, которые задают тренды практически во всех областях развития нашей страны. Поэтому, конечно, поддержка президента здесь очевидна»,— сообщил журналистам Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

Представитель Кремля подчеркнул, что фактически Владимир Путин уже поддержал московского мэра в его желании переизбраться еще на один срок, но не стал уточнять, планируется ли встреча президента России с Сергеем Собяниным в ближайшее время.

Выборы мэра Москвы назначены на 10 сентября, они пройдут в единый день голосования. Действующий градоначальник Сергей Собянин неоднократно заявлял, что планирует продолжать работу на своей нынешней должности.

9 июня московское городское отделение партии «Единая Россия» проведет конференцию, на которой Сергей Собянин будет выдвинут в качестве кандидата от партии власти. Как партийный кандидат он будет баллотироваться впервые: ранее господин Собянин шел на выборы как самовыдвиженец.

Его оппонентом от КПРФ должен стать внук лидера партии депутат Мосгордумы Леонид Зюганов. От «Справедливой России — За правду» в кампании планирует участвовать руководитель столичного отделения депутат Госдумы Дмитрий Гусев. ЛДПР заявила о готовности выдвинуть в мэры 31-летнего вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. «Новые люди» выдвинут кандидатуру вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

Подробнее о предстоящей кампании по выборам мэра Москвы — в публикации «Ъ» «Москвичам дали выбор».

Александр Кислов

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