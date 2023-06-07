Москвичам дали выбор

Столичный парламент на последнем в этой сессии пленарном заседании назначил выборы мэра Москвы на 10 сентября. Несмотря на то что против проекта постановления был только один голос, до голосования депутаты от оппозиции задавали довольно много вопросов о будущем голосовании. Большинство из них спикер Мосгордумы Алексей Шапошников охарактеризовал как «вопросы ради вопросов», но ответы все же дал — например, признал, что будущие выборы пройдут честно, но не конкурентно, потому что у Сергея Собянина конкурентов быть не может. Впрочем, представителям оппозиции господин Шапошников намекнул на возможную помощь кандидатам с прохождением муниципального фильтра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Москвичи знают: несмотря на геополитический кризис, Сергей Собянин уверенно смотрит в будущее столицы

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Москвичи знают: несмотря на геополитический кризис, Сергей Собянин уверенно смотрит в будущее столицы

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Докладчиком по вопросу о назначении выборов мэра Москвы выступил спикер столичного парламента Алексей Шапошников («Единая Россия»). Он напомнил, что по закону одобрение постановления о назначении выборов мэра даст старт избирательной кампании. После его выступления остальные депутаты могли задать свои вопросы, и у оппозиции они ожидаемо имелись. Правда, большинство из них, по убеждению господина Шапошникова, были «вопросами ради вопросов, а не ради ответов». Некоторые он отметал сразу, аргументируя тем, что они не имеют отношения к тексту постановления. Например, он не стал отвечать депутату от «Справедливой России» Михаилу Тимонову, который поинтересовался, любые ли выборы легитимируют победителя или только те, что проведены открыто, честно и под общественным контролем. Зато на похожий вопрос недавно исключенного из КПРФ Евгения Ступина господин Шапошников решил ответить. Экс-коммунист поинтересовался у спикера, считает ли он будущие выборы мэра в Москве конкурентными.

«Я считаю выборы мэра Москвы открытыми, честными, но не конкурентными, потому что у Сергея Семеновича (Собянина.— “Ъ”) конкурентов быть не может»,— заявил Алексей Шапошников.

Ответ спикера вызвал в зале оживление и даже скромные аплодисменты.

Исключенная из КПРФ Елена Шувалова выразила обеспокоенность возможностью прохождения оппозиционными кандидатами муниципального фильтра в условиях, когда абсолютное большинство мандатов в районных советах занимают представители «Единой России». В Москве каждому кандидату надо собрать минимум 110 подписей депутатов районных советов. По итогам муниципальных выборов-2022 в столице кандидаты от ЕР получили 1160 из 1417 мандатов, еще 134 места в районных советах заняли выдвиженцы провластного объединения «Мой район», а оппозиции и самовыдвиженцам досталось в общей сложности 123 мандата. Госпожа Шувалова совершила не одну попытку узнать, что господин Шапошников думает по этому поводу, и на третий раз он сдался. «Единая Россия» не допустит срыва выборов в Москве, успокоил он госпожу Шувалову и намекнул, что муниципальные депутаты партии власти «поделятся» своими подписями с кандидатами от оппозиции.

«То, что все политические партии, кроме "Единой России", проиграли кампанию по выборам муниципальных депутатов в Москве в прошлом году, это действительно факт. "Единая Россия" одержала оглушительную победу»,— подчеркнул Алексей Шапошников.

В зале снова раздались аплодисменты, но на этот раз докладчик уловил в них ноту сарказма: «Очень приятно, когда оппоненты аплодируют "Единой России"!» — отреагировал он.

Заместитель руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Павел Тарасов решил продолжить тему прошедших выборов и уточнил у Алексея Шапошникова, действительно ли он считает «торжеством и своей победой» кампанию, которая была проведена с применением дистанционного электронного голосования (коммунисты выступают против ДЭГ и добиваются его отмены.— “Ъ”) и в условиях «драконовского» избирательного законодательства. Ведущий пленарного заседания, зампред Мосгордумы Степан Орлов (ЕР) попытался вмешаться в дискуссию и напомнил, что задавать вопросы надо только по теме, но Алексей Шапошников решил высказаться. Поскольку в вопросе упоминалось онлайн-голосование, спикер Мосгордумы не стал упускать возможность напомнить собравшимся о плюсах такого вида волеизъявления: «ДЭГ является одним из инструментов, который позволит увеличить явку, легитимировать результаты выборов и сделать голосование более удобным».

На этом блок депутатских вопросов закончился, и участники пленарного заседания перешли к выступлениям от фракций. Лидер фракции ЕР Степан Орлов напомнил коллегам о роли личности в истории: «Мы все учили марксизм и помним про производительные силы и производственные отношения. Но никакие производительные силы и производственные отношения не работают без личности, и мы видим, как изменилась Москва за последние 12 лет». Лидер лояльного ЕР депутатского объединения «Моя Москва» Елена Николаева заявила, что мэр, которого изберут в сентябре москвичи, не должен снижать активность и амбициозность действующих городских программ, а также уступать лидерские позиции столицы. Руководитель фракции КПРФ Николай Зубрилин подчеркнул, что будущий мэр должен чаще общаться с депутатами Мосгордумы и обсуждать с ними принятие бюджета. Лидер «Справедливой России» Магомет Яндиев уверен, что Москве нужен руководитель, который продолжит совершенствовать «не до конца эффективную» систему городской власти. Фракция «Яблока» выступать отказалась.

В результате за принятие постановления о назначении выборов мэра Москвы на 10 сентября 2023 года проголосовали 36 депутатов, против был только Евгений Ступин, воздержавшихся не было. Избирательная кампания по выборам мэра Москвы стартовала.

Елена Рожкова