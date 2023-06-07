Выборы мэра Москвы назначены на 10 сентября

Мосгордума выбрала день, в который пройдут выборы мэра города. Они состоятся во второе воскресенье сентября 2023 года — 10-го числа. На этот же день назначен единый день голосования. По данным «Ъ», список кандидатов в мэры столицы на предстоящих выборах ограничится только представителями парламентских партий.

«Принятие и официальное опубликование данного постановления даст официальный старт избирательной кампании мэра Москвы 2023 года»,— сказал во время выступления на заседании председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

9 июня московское городское отделение партии «Единая Россия» проведет конференцию, на которой будет представлен кандидат от партии. Как ранее писал «Ъ», им станет действующий столичный градоначальник Сергей Собянин. Как партийный кандидат он будет баллотироваться впервые: ранее господин Собянин шел на выборы как самовыдвиженец.

Его оппонентом от КПРФ должен стать внук лидера партии, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов. От «Справедливой России — За правду» в кампании планирует участвовать руководитель столичного отделения депутат Госдумы Дмитрий Гусев. ЛДПР заявила о готовности выдвинуть в мэры 31-летнего вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. «Новые люди» выдвинут кандидатуру вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

Подробнее об этом читайте в материале «Расчет окончен».