Музыку заказали «ЦДХ-инжинирингу»

Подмосковное ООО «ЦДХ-инжиниринг» выиграло торги на завершение длящейся уже более десяти лет реконструкции тамбовской филармонии. Компания снизила цену с 384,6 до 372,5 млн руб. За десять лет проект подорожал с 223 млн до 1,5 млрд руб. Прежние руководители области были готовы выделить на него от 669 до 824 млн руб., но пока в региональном бюджете на филармонию заложено 570 млн, еще за 501 млн «в качестве лизинговых платежей» закупят звуковое и светотехническое оборудования. «ЦДХ-инжиниринг» специализируется на создании центров обработки данных. Сейчас несколько контрагентов пытаются обанкротить компанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

Итоги торгов по выбору подрядчика реконструкции здания «Концертный зал» (в Тамбове на Державинской,5 расположена местная филармония) региональное министерство архитектуры и градостроительства подвело в конце минувшей недели. Победителем признано подмосковное ООО «ЦДХ-инжиниринг». Договор направлен на подписание поставщику, следует из конкурсной документации.

Начальная максимальная цена контракта (НМЦК) составляла 384,6 млн руб. На торги заявились две компании. После начала спецоперации в документации раскрывается только победитель. «ЦДХ-инжиниринг» снизил цену на 12,1 млн до 372,5 млн, его конкурент — на 2 млн до 382,6 млн. Подмосковная компания также получила больше баллов по квалификации (наличие трудовых и финансовых ресурсов, опыт аналогичных работ) и по общей цене исполненных договоров — 5,1 млрд против 439 млн.

На конкурсную документацию ранее пожаловался предприниматель Захиджон Тожибаев, известный своими обжалованиями торгов по всей стране. По его мнению, заказчик в противовес принятым правительством РФ положениям об оценке заявок выдвинул требования о наличии опыта исполнения контрактов с ценой каждого не менее 40% от НМЦК. Региональное управление Федеральной антимонопольной службы признало жалобу необоснованной.

«Заявитель не смог бы претендовать на заключение контракта, так как он не является членом саморегулируемых организаций в области строительства. Помимо этого, у него отсутствует опыт исполнения строительных контрактов. Требование о приостановке закупки снято, препятствия для проведения реконструкции тамбовской филармонии отсутствуют»,— отметили в ведомстве.

«ЦДХ-инжинирингу» необходимо выполнить пять этапов работ до 30 ноября 2023 года. В стоимость контракта включены общестроительные работы, демонтаж, наладка электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования, охранной и пожарной сигнализаций, вычислительных сетей, видеонаблюдения, а также благоустройство малыми архитектурными формами.

По данным Rusprofile, ООО «ЦДХ-инжиниринг» зарегистрировано в городе Видное Московской области в марте 1999 года для строительства прочих инженерных сооружений. Уставный капитал — 250 тыс. руб. По итогам 2022 года выручка составила 1 млрд руб., чистая прибыль — 151,9 млн. Годом ранее показатели равнялись 2,1 млрд и 282,2 млн. Гендиректором и владельцем 50% является Дмитрий Донской. Еще 50% принадлежит Сергею Фоменко.

С 2015 года компания получила шесть госконтрактов на 1,8 млрд руб. Крупнейший из них на строительство школы за 931,9 млн в Твери был прекращен из-за одностороннего отказа поставщика от исполнения «в соответствии с гражданским законодательством». По собственным данным, «ЦДХ-инжиниринг», основным направлением деятельности является построение центров обработки данных. Среди значимых работ на сайте компании отмечается создание ЦОД для Курчатовский института и опорного центра обработки и хранения данных концерна «Росэнергоатом» в тверском городе Удомля.

Сейчас «ЦДХ-инжиниринг» хотят обанкротить, следует из картотеки арбитражных дел. Иск из-за 2,7 млн руб. долга в конце декабря 2022 года в арбитражный суд Московской области подало столичное ЗАО «СК девелопмент». Он принят к рассмотрению. Позже с заявлениями о вступлении в дело о банкротстве или установлении размера требований кредиторов вышли еще несколько компаний. Соистцами уже стали восемь фирм и некая Мария Коваленки. Суммы их требований не раскрываются.

Подписанием контракт с «ЦДХ-инжинирингом» тамбовские власти рассчитывают завершить реконструкцию филармонии, которая длится уже более десяти лет. Концертный зал (возведенный в начале прошлого века) признали небезопасным и закрыли в 2012 году, когда во время профилактических работ в здании обрушились межэтажные перекрытия. По первоначальному проекту площадь филармонии должна была составить 6 тыс. кв. м с одним концертным залом на 1,2 тыс. мест. Подрядчик петербургское ООО «Стик» провел комплекс демонтажных работ, построил закулисную часть, успев потратить 132,5 млн из выделенных 223,5 млн.

При этом компания допустила «некачественную разработку документации»: во время работ выяснилось, что филармония стоит на насыпном грунте, из-за чего потребовалось дополнительно усиливать фундамент. Власти через суд расторгли контракт и рассчитывали завершить реконструкцию с новым подрядчиком в 2017 году.

Однако только летом 2017 года состоялись торги, единственным участником которых стало тюменское АО «Тюменьтел». Цена составила 668,9 млн руб. По проекту площадь здания выросла до 8,6 тыс. кв. м, а число залов увеличилось до трех: главный зал на 1 тыс., малый на 300 и камерный на 99. Работы необходимо было завершить к концу 2018 года. Уже тогда проект столкнулся с нехваткой средств. В федеральной программе «Культура России 2012–2018» реконструкция оценивалась в 974 млн руб., но финансирование по ней было сокращено.

В конце 2019 года с «Тюменьтел» расторгли контракт по обоюдному согласию. Проектировщики компании обнаружили «пропущенные предыдущим подрядчиком работы», без которых «технологически невозможно было выполнить другие виды работ, предусмотренные в государственном контракте». При этом «Тюменьтел» еще и взыскал через суд с властей 62 млн руб. задолженности за работы. В 2020 году дважды объявлялись торги на завершение реконструкции. Начальная цена составляла 823,9 млн руб., затем упала до 705,9 млн. На оба аукциона не поступило ни одной заявки.

После смены губернатора в 2021 году проект реконструкции оценивался уже в 1,5 млрд руб. Вдобавок к расширению площади здания и трем залам на базе филармонии планировалось создать музыкальный театр. «На проведение ремонта прежними областными властями из регионального бюджета было израсходовано более 305 млн руб., но здание по-прежнему остается в плачевном состоянии», — отмечали в пресс-службе обладминистрации.

О возобновлении работ глава региона Максим Егоров сообщил в сентябре 2022 года: «Сперва сделаем фасад и организуем благоустройство, а на втором этапе можно будет заходить внутрь». Единственным участником летних торгов на фасадные работы стало московское ООО «Спецстрой». Компания получила контракт по начальной цене в 42 млн руб.

В феврале 2023 года министр градостроительства и архитектуры Александр Филатов на пресс-конференции рассказал, что на завершение монтажно-строительных работ из регионального бюджета выделено 570 млн руб., а еще 501 млн будет направлен «в качестве лизинговых платежей на приобретение звукового и светотехнического оборудования». Открытие филармонии должно стать «прекрасным подарком» тамбовчанам в год 150-летия композитора Сергея Рахманинова, говорил господин Филатов.

В Единой информационной системе в сфере закупок с тех пор появился только конкурс на 384,6 млн руб.

Александр Прытков