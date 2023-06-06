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Коммерсантъ FM
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Глава «Укргидроэнерго» не исключил, что через четыре дня Каховское водохранилище прекратит существовать

Вода из Каховского водохранилища может уйти в течение четырех дней, заявил гендиректор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота. По его словам, взорванная Каховская ГЭС восстановлению не подлежит, а вода полностью сойдет в Черное море.

«Если взорвана водосливная плотина, нижняя часть, то в течение четырех суток Каховское водохранилище будет сработано до нуля, то есть мы увидим дно водохранилища. Если нижняя часть не взорвана, что маловероятно, то водохранилище будет иметь еще примерно 3 м воды, которая не поднимется»,— объяснил господин Сирота в эфире регионального телемарафона (цитата по «Суспiльне»).

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По его словам, на сегодняшний день от 15 до 20 см идет износ воды и ее уровень опускается на 15–20 см. Глава «Укргидроэнерго» также сообщил, что станция была взорвана изнутри в 2:50 и восстановлению не подлежит.

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«Станция взорвана посреди машзала, и мы видим, что уже не только перед, а уже с трех сторон идет размыв гидросооружения. И таким образом, мы понимаем, что станция смещается и восстановлению не подлежит»,— сказал Игорь Сирота. По его словам, вся вода будет спадать и сходить по течению в Херсон и Черное море.

В результате прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области затоплена Новая Каховка. Вода поднялась более чем на 11 м. Затоплена часть улиц города и населенных пунктов ниже по течению — это Днепряны, Корсунка.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Берега Днепра ушли под воду».

Мария Федотова

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