В приграничных районах Белгородской области усилят проверки для пресечения мародерства

Проверки в приграничных районах Белгородской области усилят, чтобы не допустить случаев мародерства. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Будем усиливать проверочные мероприятия, все ли люди с наклейками имеют право называться нашей белгородской самообороной»,— сказал господин Гладков в прямом эфире во «ВКонтакте». Он добавил, что у властей сейчас нет возможности запретить свободную продажу отличительных шевронов для членов местной самообороны.

В конце мая власти Белгородской области начали эвакуацию населения из приграничных районов, в том числе из города Шебекино. 2 июня в соцсетях появились сообщения о мародерах в городе. В том числе стало популярным видео: местная жительница сняла разбитые стеклянные двери одного из супермаркетов города.

Вечером того же дня Вячеслав Гладков признал случаи мародерства в Шебекино и сообщил, что поручил усилить патрули на улицах города.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко