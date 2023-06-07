Что происходит после ввода войск России на Украину. День 469-й

Состоялось заседание Совета безопасности ООН из-за разрушения Каховской ГЭС. Суд приговорил младшего сержанта Черноморского флота к пяти годам и четырем месяцам колонии общего режима за уклонение от мобилизации. Власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды в городе на 35 см, село Корсунка в Херсонской области полностью ушло под воду. Глава СКР поставил на контроль расследование разрушения Каховской АЭС. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».
10:29. Атака беспилотников по Москве 30 мая имела целью дома, где живут офицеры российской разведки, об этом телеканалу NBC сообщили высокопоставленный американский чиновник и сотрудник Конгресса, знакомый с вопросом.
10:20. Пекин на фоне разрушения Каховской ГЭС призвал все стороны соблюдать нормы гуманитарного права, обеспечить безопасность гражданских лиц и объектов.
10:17. Контрнаступление ВСУ — это не неожиданность для России, потому что Киеву надо оправдывать полученные от Запада деньги и оружие, считает Медведев.
10:16. Россия в ходе спецоперации обладает преимуществом в авиации, бронетанковой технике и высокоточном оружии, морально превосходит противника, уверен Медведев.
10:16. Украина и Запад хотят стереть Россию с лица земли, поэтому сейчас надо сконцентрироваться и дать им ответ, заявил Медведев.
10:13. Житель Приморья арестован за шпионаж в пользу военной разведки Украины, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.
10:12. Каховское водохранилище через два-три дня прекратит существование из-за падения уровня воды после подрыва Украиной дамбы одноименной ГЭС, сформируется новое русло Днепра. Об этом ТАСС рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
10:11. Ситуация на Каховской ГЭС может заставить Украину изменить некоторые планы по контрнаступлению, сообщил телеканал CNN со ссылкой источники.
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Последствия прорыва Каховской ГЭС
9:36. От 22 до 40 тыс. человек оказались в зоне бедствия в Херсонской области из-за ЧС на Каховской ГЭС, уровень Каховского водохранилища в районе Энергодара понизился более чем на 3,5 м, заявил Сальдо. Часть российских минных полей подтоплена из-за разрушений на Каховской ГЭС.
9:05. Папский посланник по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи получил согласие Кремля на визит в Москву, заявил глава Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци, уточнив, что не знает, когда этот визит состоится.
9:02. Режим ЧС введен в Херсонской области, сообщают экстренные службы.
9:01. Персонал Запорожской атомной электростанции обеспечивает безопасный режим ее эксплуатации, заявил «РИА Новости» советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
8:58. Около 2,7 тыс. домов подтоплены после разрушения Каховской ГЭС, эвакуированы почти 1,3 тыс. человек, сообщили в экстренных службах.
8:57. Поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыню из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции, из-за ЧП на ГЭС без источника воды в подконтрольной Киеву части Херсонской области осталось 94% оросительных систем, в подконтрольной Украине части Запорожской — 74%, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.
8:51. «На электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района сегодня ночью ВСУ сбросили два взрывных устройства. В результате повреждений сейчас в Попово-Лежачах и Теткино нет электричества. Во время восстановления электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения»,— сообщил губернатор Курской области Старовойт.
8:50. В Мелитополе прозвучали взрывы, по предварительным данным, сработала ПВО, сообщил Рогов.
8:48. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что какие-либо выводы по поводу обстоятельств разрушения дамбы Каховской ГЭС делать пока рано. Он добавил, что инцидент изучают британские военные и спецслужбы, передает Telegraph.
8:44. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что разрушение Каховской ГЭС, которому, по его мнению, способствовал «киевский режим», можно квалифицировать как военное преступление.
8:43. Село Корсунка в Херсонской области полностью ушло под воду из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища, ставшего следствием разрушения плотины ГЭС, рассказал глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев. По его словам, в регионе в общей сложности остаются полностью затопленными четыре населенных пункта, без вести пропали семь человек.