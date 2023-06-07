Что происходит после ввода войск России на Украину. День 469-й

Состоялось заседание Совета безопасности ООН из-за разрушения Каховской ГЭС. Суд приговорил младшего сержанта Черноморского флота к пяти годам и четырем месяцам колонии общего режима за уклонение от мобилизации. Власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды в городе на 35 см, село Корсунка в Херсонской области полностью ушло под воду. Глава СКР поставил на контроль расследование разрушения Каховской АЭС. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:29. Атака беспилотников по Москве 30 мая имела целью дома, где живут офицеры российской разведки, об этом телеканалу NBC сообщили высокопоставленный американский чиновник и сотрудник Конгресса, знакомый с вопросом.

10:20. Пекин на фоне разрушения Каховской ГЭС призвал все стороны соблюдать нормы гуманитарного права, обеспечить безопасность гражданских лиц и объектов.

10:17. Контрнаступление ВСУ — это не неожиданность для России, потому что Киеву надо оправдывать полученные от Запада деньги и оружие, считает Медведев.

10:16. Россия в ходе спецоперации обладает преимуществом в авиации, бронетанковой технике и высокоточном оружии, морально превосходит противника, уверен Медведев.

10:16. Украина и Запад хотят стереть Россию с лица земли, поэтому сейчас надо сконцентрироваться и дать им ответ, заявил Медведев.

10:13. Житель Приморья арестован за шпионаж в пользу военной разведки Украины, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

10:12. Каховское водохранилище через два-три дня прекратит существование из-за падения уровня воды после подрыва Украиной дамбы одноименной ГЭС, сформируется новое русло Днепра. Об этом ТАСС рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

10:11. Ситуация на Каховской ГЭС может заставить Украину изменить некоторые планы по контрнаступлению, сообщил телеканал CNN со ссылкой источники.

Фотогалерея Последствия прорыва Каховской ГЭС Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В районе разрушенной гидроэлектростанции уровень Днепра поднялся на 10 метров Фото: Алексей Коновалов / ТАСС Каховская ГЭС сразу после прорыва плотины Фото: Reuters Дом культуры в Новой Каховке Фото: Алексей Коновалов / ТАСС В Новой Каховке эвакуировали жителей около 600 домов Фото: Администрация Новокаховского городского округа Затопление в Новой Каховке Фото: Телеграм-канал председателя правительства Херсонской области Спасение собаки из затопленного района Фото: Reuters 7 июня власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды на 35 см Фото: Reuters / via REUTERS Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал может обмелеть из-за разрушения ГЭС Фото: Reuters В зоне бедствия в Херсонской области находятся от 22 до 40 тыс. человек Фото: Reuters Подтопленная улица в Херсонской области Фото: Reuters Село Корсунка в Херсонской области полностью ушло под воду из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища Фото: Reuters / via REUTERS По словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, человеческих жертв в Новокаховском городском округе из-за прорыва Каховской ГЭС удалось избежать лишь из-за того, что дамба разрушалась постепенно на протяжении пяти часов Фото: Reuters / via REUTERS Местные жители пытаются проехать на велосипедах по затопленной дороге Фото: Evgeniy Maloletka / AP Власти России и Украины обвиняют в случившемся друг друга Фото: Evgeniy Maloletka / AP Из-за разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области введен режим ЧС Фото: Felipe Dana / AP СКР возбудил дело по статье о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшему причинение значительного имущественного ущерба и иных тяжких последствий Фото: Evgeniy Maloletka / AP В Новой Каховке минимум семь человек пропали без вести Фото: Felipe Dana / AP Эвакуация жителей из Херсона Фото: Felipe Dana / AP Следующая фотография 1 / 18 В районе разрушенной гидроэлектростанции уровень Днепра поднялся на 10 метров Фото: Алексей Коновалов / ТАСС Каховская ГЭС сразу после прорыва плотины Фото: Reuters Дом культуры в Новой Каховке Фото: Алексей Коновалов / ТАСС В Новой Каховке эвакуировали жителей около 600 домов Фото: Администрация Новокаховского городского округа Затопление в Новой Каховке Фото: Телеграм-канал председателя правительства Херсонской области Спасение собаки из затопленного района Фото: Reuters 7 июня власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды на 35 см Фото: Reuters / via REUTERS Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал может обмелеть из-за разрушения ГЭС Фото: Reuters В зоне бедствия в Херсонской области находятся от 22 до 40 тыс. человек Фото: Reuters Подтопленная улица в Херсонской области Фото: Reuters Село Корсунка в Херсонской области полностью ушло под воду из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища Фото: Reuters / via REUTERS По словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, человеческих жертв в Новокаховском городском округе из-за прорыва Каховской ГЭС удалось избежать лишь из-за того, что дамба разрушалась постепенно на протяжении пяти часов Фото: Reuters / via REUTERS Местные жители пытаются проехать на велосипедах по затопленной дороге Фото: Evgeniy Maloletka / AP Власти России и Украины обвиняют в случившемся друг друга Фото: Evgeniy Maloletka / AP Из-за разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области введен режим ЧС Фото: Felipe Dana / AP СКР возбудил дело по статье о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшему причинение значительного имущественного ущерба и иных тяжких последствий Фото: Evgeniy Maloletka / AP В Новой Каховке минимум семь человек пропали без вести Фото: Felipe Dana / AP Эвакуация жителей из Херсона Фото: Felipe Dana / AP Смотреть

9:36. От 22 до 40 тыс. человек оказались в зоне бедствия в Херсонской области из-за ЧС на Каховской ГЭС, уровень Каховского водохранилища в районе Энергодара понизился более чем на 3,5 м, заявил Сальдо. Часть российских минных полей подтоплена из-за разрушений на Каховской ГЭС.

9:05. Папский посланник по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи получил согласие Кремля на визит в Москву, заявил глава Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци, уточнив, что не знает, когда этот визит состоится.

9:02. Режим ЧС введен в Херсонской области, сообщают экстренные службы.

9:01. Персонал Запорожской атомной электростанции обеспечивает безопасный режим ее эксплуатации, заявил «РИА Новости» советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

8:58. Около 2,7 тыс. домов подтоплены после разрушения Каховской ГЭС, эвакуированы почти 1,3 тыс. человек, сообщили в экстренных службах.

8:57. Поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыню из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции, из-за ЧП на ГЭС без источника воды в подконтрольной Киеву части Херсонской области осталось 94% оросительных систем, в подконтрольной Украине части Запорожской — 74%, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

8:51. «На электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района сегодня ночью ВСУ сбросили два взрывных устройства. В результате повреждений сейчас в Попово-Лежачах и Теткино нет электричества. Во время восстановления электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения»,— сообщил губернатор Курской области Старовойт.

8:50. В Мелитополе прозвучали взрывы, по предварительным данным, сработала ПВО, сообщил Рогов.

8:48. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что какие-либо выводы по поводу обстоятельств разрушения дамбы Каховской ГЭС делать пока рано. Он добавил, что инцидент изучают британские военные и спецслужбы, передает Telegraph.

8:44. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что разрушение Каховской ГЭС, которому, по его мнению, способствовал «киевский режим», можно квалифицировать как военное преступление.

8:43. Село Корсунка в Херсонской области полностью ушло под воду из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища, ставшего следствием разрушения плотины ГЭС, рассказал глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев. По его словам, в регионе в общей сложности остаются полностью затопленными четыре населенных пункта, без вести пропали семь человек.