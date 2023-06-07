ГОСТам не рады

Завершился судебный процесс по делу экс-главы Кагальницкого района Игоря Грибова. Он признан виновным в превышении полномочий и приговорен к двум годам колонии общего режима. По версии следствия, бывший чиновник причастен к предоставлению детям-сиротам квартир, непригодных для проживания. Игорь Грибов не признал вину и намерен обжаловать решение суда.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: special.kagl-rayon.donland.ru Фото: special.kagl-rayon.donland.ru

Зерноградский районный признал экс-главу Кагальницкого района Игоря Грибова виновным в превышении полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Ему назначено два года колонии общего режима, кроме того, в течение двух лет после освобождения ему будет запрещено занимать определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления, сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе суда.

Дело по факту предоставления сиротам некачественного жилья в Кагальнцком районе было возбуждено в марте 2021 года по материалам проверок прокуратуры и следственного управления, проведенных после публикаций в соцсетях и СМИ.

В октябре 2021 года пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по Ростовской области сообщила о привлечении Игоря Грибова к делу в качестве обвиняемого.

Чиновнику вменили, что он не принял меры для проверки предназначенных детям-сиротам квартир на соответствие проектной документации, техническим регламентам и строительным нормам.

По версии следствия, господин Грибов подписал акты приема и передачи квартир в жилом доме в поселке Малиновка по ул. Юбилейная, д. 11-а. Жилье было принято на баланс администрации и впоследствии передано детям-сиротам, а из бюджета Ростовской области застройщику перечислено более 7 млн руб.

«В соответствии с проведенными строительно-техническими экспертизами вышеуказанные квартиры являются непригодными для проживания»,— говорилось в сообщении следственного управления.

Игорь Грибов не признал вину, сообщил «Ъ-Юг» его адвокат Гасан Раджабов.

«Разумеется, приговор будет обжалован»,— добавил он. Подробно описать позицию защиты по делу адвокат отказался, сославшись на отсутствие соглашения с доверителем о даче комментариев СМИ.

Игорь Грибов стал вторым главой райадминистрации в Ростовской области, осужденным за предоставление некачественного жилья детям-сиротам. Весной 2021 года по аналогичному обвинению был осужден бывший глава Целинского района Борис Сорокин. Его признали виновным в халатности и приговорили к штрафу, однако чиновник был сразу освобожден от наказания ввиду истечения сроков давности.

Впоследствии потерпевшие добились пересмотра дела. В итоге Бориса Сорокина обязали выплатить штраф 50 тыс. руб., также с него взыскан материальный ущерб, причиненный преступлением — 830 тыс. руб. Потерпевшие в надежде добиться для чиновника наказания, связанного с лишением свободы, обжаловали решения судов в Верховном Суде РФ, однако высшая инстанция оставила их в силе.

В феврале 2022 года бывший заместитель Бориса Сорокина Сергей Сурганов был приговорен за аналогичное преступление к двум годам лишения свободы условно.

Кристина Федичкина