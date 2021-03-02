Наказание не поспело к сроку Экс-главу Целинского района освободили от штрафа за непригодное жилье для сирот

Экс-главу администрации Целинского района Ростовской области Бориса Сорокина признали виновным в халатности. Как установил суд, он в 2018 году подписал акты приема-передачи квартир, которые предназначались для детей-сирот и оказались некачественными. Чиновнику назначили штраф, но освободили от наказания из-за истечения сроков давности. При этом пострадавшие сироты до сих пор не обеспечены качественным жильем и продолжают жить у своих опекунов, знакомых и друзей.



Целинский районный суд Ростовской области признал бывшего главу района Бориса Сорокина виновным в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Суд назначил экс-чиновнику 80 тыс. руб. штрафа, но сразу же освободил от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Как установил суд, Борис Сорокин в сентябре 2018 года подписал акты приема-передачи десяти квартир в Целине стоимостью 9,5 млн руб. Оплаченное бюджетными средствами жилье было передано по договорам социального найма сиротам. Но заселяться в него стали не все, так как квартиры оказались непригодными для жилья. «Квартиру я увидела только после подписания договора. На полу ломается линолеум, виден кусок земли. Стены плесневеют, двери шатаются. Сгнила часть металлической раковины, не смывается унитаз. Я намерена делать ремонт своими силами, но это очень дорого — порядка 600 тыс. руб.», — рассказала в ходе суда одна из потерпевших, которая была вынуждена заселиться в полученную квартиру из-за отсутствия других вариантов.

Другие потерпевшие жаловались на шатающиеся входные двери, отсутствие межкомнатных дверей, отслаивающиеся обои, бугры под линолеумом, низкое качество строительных материалов, плесень, грибок и неприятный запах в квартирах.

Следователи выяснили, что все квартиры не соответствовали требованиям технического задания, а их стоимость была завышена на 3,5 млн руб.

Как сказано в приговоре суда (копия имеется в распоряжении “Ъ-Юг”), жилая площадь каждой квартиры составляла 12,2 кв. м вместо минимальных 14 кв. м. В квартирах фактически не было коридоров, выход из санузла осуществлялся напрямую в жилую комнату, что не соответствует требованиям.

Сам многоквартирный дом был построен с нарушениями требований пожарной безопасности.

Изначально следователи возбудили в отношении Сорокина дело о превышении полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Эта статья предполагает более суровое наказание — до семи лет лишения свободы (максимальное наказание по статье о халатности — арест на срок до трех месяцев). Переквалификация обвинения была совершена уже в ходе судебного разбирательства.

Сам Борис Сорокин свою вину не признал. На суде он рассказал, что подписал документы, доверившись выводам комиссии, состоящей из работников стройотдела администрации. В приговоре отмечается, что чиновники проверили квартиры «путем визуального обследования».

«Провести экспертизу с привлечением экспертов не было возможности из-за отсутствия бюджетных средств на эти цели», — пояснил в суде Сорокин, признав, что «возможно, не до конца вник в ситуацию».

Представлявший в суде интересы потерпевших Валерий Калуцкий рассказал “Ъ-Юг”, что сироты до сих пор не обеспечены качественным жильем и многие из них продолжают жить у своих опекунов, знакомых и друзей. «Мы не согласны с переквалификацией судом вмененных Сорокину органами предварительного следствия преступных действий и, соответственно, с вынесенным ему наказанием, уже подали жалобу в апелляционную инстанцию», — подчеркнул он. Обжаловала приговор и прокуратура. Она просит вышестоящий суд назначить Сорокину три года тюрьмы по ч. 2 ст. 286 УК РФ.

Борису Сорокину 66 лет. Он окончил Донской сельскохозяйственный институт, работал инструктором сельхозотдела Ростовского обкома КПСС, позднее — председателем Целинского райисполкома. В 1987 году избран первым секретарем Целинского райкома партии. С октября 1991 года — директор СПК «Целинский». Пост главы администрации Целинского района Ростовской области занимал с 2010 по 2019 годы. Имеет звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». В январе 2021 года был награжден званием «Почетный гражданин Целинского района».

Кристина Федичкина