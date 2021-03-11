СК проверяет сообщения в СМИ о выдаче детям-сиротам некачественного жилья в Кагальницком районе

Следственное управление СК по Ростовской области инициировало проверку сообщения в местном СМИ о том, что жителям района из числа детей сирот было выдано некачественное жилье. Об это сообщает пресс-служба регионального следственного органа. Ранее прокуратура региона организовала проверку жилищного законодательства.

Информация о том, что жительница Кагальницкого района получила некачественное жилье как ребенок-сирота, появилось в газете «АиФ на Дону». По словам женщины, со временем ее семья обнаружила, что в доме, квартиру в котором она получила, плохо налажена система отопления, в комнатах и подъезде есть запах нечистот, а территория вокруг дома не благоустроена. При этом жалобы на качество жилья комитет по управлению имущества района считает «немотивированными».

Наталья Шинкарева