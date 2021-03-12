Провалы, трещины и плесень

В Ростовской области возбуждены уголовные дела по факту превышения должностных полномочий при предоставлении непригодного жилья детям-сиротам в Целинском и Кагальницком районах. Сейчас следователи устанавливают лиц, причастных к совершению преступления. Ранее за аналогичные нарушения осудили экс-главу администрации Целинского района Бориса Сорокина. Суд признал его виновным в халатности и назначил штраф, но освободил от наказания из-за истечения сроков давности. Потерпевшие намерены обжаловать приговор и добиться для чиновника реального наказания.



Следователи СУ СК РФ по Ростовской области возбудили уголовные дела по факту превышения должностных полномочий при предоставлении детям-сиротам жилья (ч. 1 ст. 286 УК РФ, предполагает наказание до четырех лет лишения свободы) администрациями Целинского и Кагальницкого районов. Оба дела возбуждены по материалам проверок прокуратуры и следственного управления, которые были начаты после публикации в соцсетях и СМИ о том, что детям-сиротам предоставили непригодные для проживания квартиры. Сейчас правоохранители устанавливают подозреваемых.

В кагальницком деле фигурируют десять квартир, купленных в 2015 году в поселке Малиновка, в целинском — 39 квартир, приобретенных в 2016 году в трехэтажном многоквартирном доме по ул. 10-й Линии в поселке Целина.

По версии следствия, чиновники обеих администраций выдали разрешения на ввод домов в эксплуатацию без необходимых экспертиз, а также подписали акты приема-передачи квартир, не соответствовавших установленным требованиям.

При обследовании дома в Целине межведомственная комиссия обнаружила в трех квартирах провалы в полах, трещины на стенах и очаги плесени, в остальных квартирах — трещины, в том числе на потолках, наличие плесневелых почернений, разрушение напольного покрытия и др.

«Допущенные в ходе строительства нарушения, указывают на непригодность для проживания приобретенных жилых помещений, создают угрозу жизни и здоровью проживающих в них лиц»,— сказано в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Ростовской области.

Отметим, что в прошлом месяце по аналогичному делу был осужден Борис Сорокин, который занимал пост главы администрации Целинского района с 2010 по 2019 год. Его признали виновным в халатности за предоставление детям-сиротам в сентябре 2018 года десяти квартир в Целине, которые оказались непригодными для проживания и, как установил суд, были закуплены по завышенным ценам. Изначально следователи возбудили в отношении Сорокина дело о превышении полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Эта статья предполагает более суровое наказание — до семи лет лишения свободы (максимальное наказание по статье о халатности — арест на срок до трех месяцев). Переквалификация обвинения была совершена уже в ходе судебного разбирательства. Чиновнику назначили штраф, но освободили от наказания из-за истечения срока давности.

С приговором не согласилась прокуратура и потерпевшие, многие из которых из-за отсутствия собственного жилья вынуждены жить у своих опекунов, знакомых и друзей. В апелляционной жалобе потерпевшие просят вернуть Борису Сорокину статью о превышении полномочий. Прокуратура просит вышестоящий суд назначить Сорокину три года тюрьмы по ч. 2 ст. 286 УК РФ.

Кристина Федичкина