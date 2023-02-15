Суд взыскал с осужденного экс-главы Целинского района 830 тыс. рублей

Целинский районный суд Ростовской области частично удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с экс-главы района Бориса Сорокина материального ущерба, причиненного совершенным им преступлением. Он должен будет выплатить в бюджет региона 830 тыс. руб. Соответствующее решение опубликовано в картотеке суда.

Борис Сорокин был осужден за превышение должностных полномочий. Чиновника обвиняли в том, что в сентябре 2018 года подписал акты приема-передачи десяти квартир в поселке Целина общей стоимостью 9,5 млн руб. Купленное за бюджетные средства жилье было передано сиротам. Но получатели так и не заселились в квартиры, так как они оказались непригодными для проживания.

Летом прошлого года кассационный суд переквалифицировал обвинение с ч. 2 ст. 286 УК РФ на ч. 1 ст. 286 УК РФ. Сорокину назначен штраф в размере 50 тыс. руб. Определение кассационного суда обжаловано потерпевшей стороной в Верховном Суде РФ.

Кристина Федичкина