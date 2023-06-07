WP: в Белом доме считают, что ВСУ в ходе контрнаступления попытается перерезать сухопутный коридор в Крым

Американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщила, что в администрации президента США Джо Байдена считают, что главная цель контрнаступательной операции вооруженных сил Украины (ВСУ) — перерезать сухопутный мост, который соединяет Россию с ее силами в Крыму.

Как пишет колумнист WP Дэвид Игнатиус, по мнению американских властей, наступление Украины фактически уже началось — с ударов 5 июня на южном направлении в нескольких районах. Частью стратегии ВСУ может являться продвижение по ряду направлений с оперативной переброской сил между ними. По словам собеседников господина Игнатиуса, «Вашингтон воодушевлен более высокими, чем ожидалось, успехами войск Украины».

«Официальные лица США считают, что главная цель украинских войск — перерезать сухопутный мост через юго-восток Украины, который соединяет Россию с ее силами в Крыму»,— отмечается в материале WP.

Пока в Белом доме не знают, кто ответствен за разрушение плотины Каховской ГЭС — Россия или Украина, сообщают источники колумниста американского издания. В материале уточняется, что США изучают последствия инцидента, чтобы понять, как отразится случившееся на положении дел на линии фронта и какая из сторон сумеет извлечь выгоду из ситуации.

Минобороны РФ заявляло, что Украина начала крупномасштабное наступление на южнодонецком направлении с утра 4 июня. По информации российского военного ведомства, наступательные действия ВСУ завершились неудачей, а украинские военные были «отброшены». Минобороны Украины также сообщило о наступательных действиях, но на другом направлении — бахмутском. При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что наступление еще не началось.

6 июня министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что «в течение последних трех суток киевский режим осуществил обещанное наступление на разных участках фронта». «Попытка ВСУ 4 июня продвинуться силами двух бригад на пяти направлениях не увенчалась успехом. 5 июня противник предпринял новые попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад, но был остановлен и понес значительные потери»,— сообщил он.

Что происходит на 469-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов