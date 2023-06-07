Компании множатся

В Центробанке заявили о росте числа компаний-однодневок. Как пишет РБК, регулятор объясняет это работой антиотмывочных механизмов. В июле прошлого года в России запустили сервис «Знай своего клиента» или «светофор». Он позволяет банкам обмениваться данными и относить пользователей к разным зонам риска. В ЦБ утверждают, что после этого в России ежедневно стало открываться на 15% больше компаний, чем до старта проекта, около 1 тыс. в сутки. Примерно половина приходится на фирмы-однодневки.

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Многим автоматически присваивают красный уровень риска, даже если они не совершали транзакций, а просто связаны с подозрительными клиентами. Попадание в красную зону отрезает компанию от банковских операций, а ее регистрацию могут отменить. Может ли это решить проблему компаний-однодневок?

Руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции юридической компании FBK Александр Сотов в этом сомневается, хотя и признает, что механизм довольно эффективный: «Панацеей его считать нельзя. Компании-однодневки исчезнут только тогда, когда в них отпадет потребность. "Светофор" обещает стать эффективным инструментом. Я не совсем понимаю алгоритм, по которому происходит оценка, но в целом разработать такой вполне возможно.

У нас уже есть общий механизм оспаривания актов государственных органов. Другое дело, что этот порядок гораздо более долгий, чем принятие санкционного решения. Это занимает полторы секунды: программа выкинула красный флаг, чиновник поставил "птичку", и все. А вам для доказательства того, что эту "птичку" поставили неправильно, придется подавать исковое заявление в суд, объяснять, что в данном случае алгоритм дал сбой.

С одной стороны, это, конечно, муторно и тягостно. С другой — это оптимальный способ обратной связи по совершенствованию данного механизма. Если происходит ошибка, если алгоритм начинает сбоить, то такой сбор практики — ценный материал для отработки до точки и совершенствования платформы».

В Центробанке считают, что существующих мер недостаточно для эффективной борьбы с фирмами-однодневками, поскольку ничто не мешает зарегистрировать новую компанию. Регулятор хочет запретить это делать тем, кого исключили из реестра юрлиц за нарушение антиотмывочного законодательства. Речь в том числе о компаниях, которые попали в красную зону и не смогли оспорить это в суде.

Но похожий механизм существует и сейчас, отмечает руководитель бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский. Он также считает, что рост числа юрлиц и антиотмывочные механизмы никак не связаны: «Признаком фирмы-однодневки является в первую очередь получение денег, неуплата налогов, несдача отчетности. Фактически компания остается брошенной.

Схемы по борьбе с ними на сегодняшний момент работают в том числе в рамках системы "светофор". Организацию ликвидирует сама налоговая по упрощенной системе, а директор и учредитель таковой получает дисквалификацию и не может открыть на себя учредительство, а также стать руководителем никакой компании, то есть генеральным директором он тоже стать не может. Такая дисквалификация вешается на год, в некоторых вопиющих случаях ее делают по суду на три года.

Механизмы есть, они работают, и ничего менять в принципе не нужно.

А количество новых бизнесов, думаю, связано в первую очередь с тем, что пандемия прошла, к спецоперации все привыкли, и вот люди пытаются организовать свое дело. Если вы откроете новую компанию и бросите на нее даже 1 млн руб., то счет вам заблокирует быстрее банк, чем налоговая, поэтому бороться здесь просто не с кем и незачем».

По данным Центробанка, из 7 млн юрлиц красный уровень риска присвоили примерно сотне тысяч — это около 1,5%. 97% компаний и предпринимателей находятся в зеленой зоне.

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Илья Сизов